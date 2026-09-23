Már hétfő délelőtt felfüggesztheti Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés

Hétfőn reggel 7 óra 30 perckor ülésezik a Mentelmi Bizottság, és már aznap délelőttre összehívjuk az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. Ez azért is különösen érdekes ugyanis ezúttal magának a miniszterelnöknek is az Országgyűlés élé kerül a mentelmi ügye.

Hétfő délelőtt döntenek Magyar Péter mentelmi jogáról Fotó: Hatlaczki Balázs

Az ügyészség még kedden jelentette be, hogy a kormányfő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték. Akkor Magyar Péter azt állította, hogy ezzel súlyos korrupciós ügyeket próbálnak összemosni az ellene indított politikai lejáratással, ugyanakkor kijelentette:

„Az én lelkiismeretem tiszta”, ezért kéri a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.

A miniszterelnök emellett azzal igyekezett tompítani az ügy súlyát, hogy az ügyészség politikai céllal említi együtt a telefonlopásos ügyét Hankó Balázs és Seszták Miklós büntetőügyeivel. Majd kijelentette: kész a hatóságok elé állni, mert szerinte az eljárás arra is alkalmat adhat, hogy felhívja a figyelmet az ügyészség korábbi működésére.

Ezért függesztenék fel Magyar Péter mentelmi jogát

Magyar Péter még 2024-ben egy budapesti szórakozóhelyen eltulajdonított egy telefont, majd a Dunába dobta. Ám nem ez volt az egyetlen ugye aznap, hiszen videófelvételek is tanúsítják, hogy a szórakozóhely biztonsági őreinek kellett kivezetniük a későbbi miniszterelnököt viselkedése miatt.