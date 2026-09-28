„Ma én, holnap te” – éles reakciókat váltott ki Hankó Balázsék mentelmi jogának felfüggesztése

A parlamenti döntés után sorra érkeztek a reakciók. Németh Balázs, Radics Béla, Szentkirályi Alexandra és Takács Péter kiállt Hankó Balázs és Seszták Miklós mellett, politikai önkénynek nevezve a mentelmi jog felfüggesztését. Nagy Ervin ezzel szemben (kár)örömét fejezte ki a történtek miatt, Hadházy Ákos pedig további eljárásokat sürget fideszes politikusok ellen.

Sorra érkeznek a reakciók Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére (Fotó: Facebook/Hankó Balázs)

Politikai önkénynek nevezték a mentelmi jogok felfüggesztését

Németh Balázs arról posztolt, hogy üresen maradt Hankó és Seszták széke az Országgyűlés üléstermében. A történteket figyelmeztetésként értékelte:

Ma ők, holnap te! Bárki az önkény áldozatává válhat!”

Radics Béla Hankó Balázs mellett foglalt állást.

Hankó Balázs mellett feltétel nélkül, a végsőkig kiállunk”

– írta, hozzátéve, hogy a szerinte politikai önkénnyel szemben nem hátrálnak meg.

Szentkirályi Alexandra a rendszerváltás utáni magyar politika egyik legsötétebb napjának nevezte a hétfőit, és támogatásáról biztosította Hankót és családját. Mint írta:

2026-ban Magyarországon tisztességes embereket nem lehet azért elhurcolni, mert a miniszterelnök rámutat valakire.”

Takács Péter is élesen bírálta a történteket, hozzátéve, hogy Hankó Balázs tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat.

A végén mindig győz az igazság! Ezt jobb, ha észben tartja mindenki, aki asszisztál ehhez a cirkuszhoz.”

– figyelmeztetett a politikus.