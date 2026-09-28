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Hankó Balázs nem bujkál a parlamentben, nincs rejtegetnivalója

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mentelmi jog

„Ma én, holnap te” – éles reakciókat váltott ki Hankó Balázsék mentelmi jogának felfüggesztése

34 perce
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Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát, Sesztákot pedig őrizetbe vették, miután önként megjelent a Központi Nyomozó Főügyészségen, hogy vallomást tegyen. Hankó és Seszták támogatói politikai önkényről beszélnek és kiállnak a volt miniszter mellett, míg a döntést üdvözlők az igazságszolgáltatás munkáját hangsúlyozzák, sőt további közszereplők felelősségre vonását sürgetik.
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A parlamenti döntés után sorra érkeztek a reakciók. Németh Balázs, Radics Béla, Szentkirályi Alexandra és Takács Péter kiállt Hankó Balázs és Seszták Miklós mellett, politikai önkénynek nevezve a mentelmi jog felfüggesztését. Nagy Ervin ezzel szemben (kár)örömét fejezte ki a történtek miatt, Hadházy Ákos pedig további eljárásokat sürget fideszes politikusok ellen. 

mentelmi jog
Sorra érkeznek a reakciók Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére (Fotó: Facebook/Hankó Balázs)

Politikai önkénynek nevezték a mentelmi jogok felfüggesztését

Németh Balázs arról posztolt, hogy üresen maradt Hankó és Seszták széke az Országgyűlés üléstermében. A történteket figyelmeztetésként értékelte: 

Ma ők, holnap te! Bárki az önkény áldozatává válhat!”

Radics Béla Hankó Balázs mellett foglalt állást. 

Hankó Balázs mellett feltétel nélkül, a végsőkig kiállunk”

 – írta, hozzátéve, hogy a szerinte politikai önkénnyel szemben nem hátrálnak meg.

Szentkirályi Alexandra a rendszerváltás utáni magyar politika egyik legsötétebb napjának nevezte a hétfőit, és támogatásáról biztosította Hankót és családját. Mint írta: 

2026-ban Magyarországon tisztességes embereket nem lehet azért elhurcolni, mert a miniszterelnök rámutat valakire.”

Takács Péter is élesen bírálta a történteket, hozzátéve, hogy Hankó Balázs tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat. 

 A végén mindig győz az igazság! Ezt jobb, ha észben tartja mindenki, aki asszisztál ehhez a cirkuszhoz.”

 – figyelmeztetett a politikus. 

Hankó Balázs: Ha elakarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék

Deutsch Tamás közösségi oldalán azt írta: „Politikai megrendelésre indultak koncepciós eljárások. De mi harcolunk az önkény ellen.”

 

 

Hadházy Ákos és Nagy Ervin további lépéseket vár

Hadházy Ákos szerint Hankó és Seszták mentelmi jogának felfüggesztésével nem érhet véget a felelősségre vonás. Úgy fogalmazott: 

Csak egy lehet a baj: ha nem követi Orbán, Lázár, Rogán, Szijjártó és Nagy Márton és a többiek felelősségre vonása is.”

Molnár Áron azt állította, hogy Hankó Balázs hazudik, és egy új, róla szóló videót helyezett kilátásba.

Nagy Ervin Szentkirályi Alexandra bejegyzésére reagálva gúnyolta a Hankó mellett kiálló fideszeseket. 

Nem kell az áldozati póz, a Chanel-műkönny, az oligarchasóhajtozás”

 – írta. Szerinte az igazságszolgáltatásnak végeznie kell a dolgát. Végül odaszúrt: 

Szia, uram! Váci emeletes ágy érdekel?”

Tarr Zoltán a hatóságokra bízná Hankó ügyének tisztázását

Tarr Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztése után az ügyészség már bevonhatja a volt minisztert az eljárásba. Hangsúlyozta, hogy annak megállapítása, követett-e el bűncselekményt, a hatóságok feladata.

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