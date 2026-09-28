Bóka János: a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja – élőben a Fidesz rendkívüli sajtótájékoztatójáról az Origón!

A Fidesz és a KDNP jelezte, hogy a két frakció nem vesz részt az Országgyűlés mai rendkívüli ülésén, ahol négy képviselő, köztük a két párt egy-egy képviselőjének a mentelmi jogáról is döntenek. Ehelyett az ellenzéki frakciók egy közös sajtótájékoztatót szerveztek az Országházba.

Sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP miközben képviselőik mentelmi joga az Országgyűlés előtt van Fotó: Ladóczki Balázs

A sajtótájékoztatót Bóka János kezdte. A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja. Politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és a politikai közösségének vezetői ellen. Ennek a politikai hajtóvadászatnak lépünk ma újabb szakaszába, amikor az Országgyűlés Magyar Péter csettintésére összehívott ülésén fog dönteni Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogáról.

Hankó Balázs egy koncepciós per áldozata, vele szmben egyértelműen politikai megrendelésre zajlik eljárás. A miniszterelnök nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és ügyészséget, illetve létrehoz egy új ÁVH-t, amely ezeket a politikai eljárásokat minden jogi korlát nélkül lefolytathatja – mutatott rá.

A Fidesz-frakció teljes mértékben kiáll Hankó Balázs mellett – jelentette ki. Majd hangsúlyozta, hogy akkor is mellette lesznek, amikor felelősségre vonják mindazokat, akik ennek a politikai eljárásnak a kitervelői, végrehajtói és ehhez asszisztálnak. Akkor is mellette lesznek, amikor jogi, politikai és anyagi elégtételt vesznek azokon, akik ebben az eljárásban részt vettek,

ők ezt a felelősségre vonást nem fogják tudni elkerülni.

„Az Országgyűlés Magyar Péter csettintésére összehívott bábszínházához pedig nem kívánunk hozzájárulni, ezért a parlament rendkívüli ülésén nem veszünk részt” – tette hozzá.