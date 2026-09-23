Bóka János: A Tisza terve, hogy mire az új ÁVH megkezdi a működést, a képviselőket már ne védje mentelmi jog

– Ez az ügy egyszerre érdekes és szomorú. Szomorú abból a szempontból, hogy Magyarországnak a történelemben először van olyan miniszterelnöke, aki telefonlopási ügybe keveredett és emiatt bíróság elé kell állnia – mondta el Bóka János a Hír Tv Monitor című műsorában Magyar Péter mentelmi jogának kérdése kapcsán. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy ez nem egy egyszerű telefonlopási ügy, hiszen felvételek is bizonyítják, a miniszterelnök erőszakos magatartást tanúsított a személyzet és az őt filmezővel szemben azon a szórakozóhelyen. Ez egyáltalán nem vet jó fényt Magyar Péterre és a miniszterelnöki pozícióra – mutatott rá.

Hétfőn felfüggeszthetik Magyar Péter mentelmi jogát Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Pétert, amíg a pártja ellenzékben volt, addig nem zavarta a mentelmi jog, most, hogy kormányon van és néhány héten belül megkezdi működését az „új ÁVH”, most hirtelen elkezdte zavarni a mentelmi jog – mutatott rá a frakcióvezető. Hangsúlyozta:

a lényeg, hogy mire elkezdi működését az új politikai rendőrség, addigra már a képviselőket sem fogja védeni a mentelmi jog ezzel a szervezettel szemben.

Magyar Péter eltörölné a képviselők mentelmi jogát közvádas ügyekben

Magyar Péter korábban bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Ezzel kapcsolatban Bóka János rámutatott: a gyakorlat eddig az volt a parlamentben, hogy rágalmazási és becsületsértési ügyekben az Országgyűlés nem adta ki a mentelmi jogot, azért, hogy a politikai vita zavartalanságát lehessen biztosítani. A Tisza azonban ezzel a hagyománnyal is szakított – tette hozzá.

Köztörvényes bűncselekmények esetében azonban eddig is bevett gyakorlat volt a mentelmi jog kiadása

– emelte ki Bóka János. Jelezte: semmi rendkívüli nem történik, csupán az, hogy a miniszterelnöknek bíróság elé kell állnia egy telefonlopási ügyben és úgy tűnik, hogy ő ebből egy olyan nagy ügyet próbál kreálni, amivel el tudja vonni a figyelmet más, az ország szempontjából fontosabb ügyektől.

Kudarcot vallott a Tisza terve

Bóka János megemlítette a Medián friss felmérését is, amely azt mutatta be, hogy csökkent a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé emelkedett. Mindezt a miniszterelnök mégis úgy értelmezte, hogy amennyiben most lennének a választások, akkor még több képviselője lenne a Tiszának, mint most. A frakcióvezető szerint a Tisza alapvető politikai stratégiája kudarcot vallott. Ugyanis azt tervezték, hogy a választások után rövid idővel a Fideszt és a Fidesz politikai közösségét megsemmisítik. De ez nem történt meg – jelentette ki.

Mivel politikai eszközökkel nem sikerült felszámolniuk ezt a közösséget, ezért most jogi és rendőrségi eszközökhöz fognak nyúlni

– hívta fel a figyelmet. Példaként említette a szervereik lefoglalását, majd kijelentette: ezek sem fognak sikerülni.