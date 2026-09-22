A napirend előtti felszólalások után több képviselő mentelmi joga is az Országgyűlés elé kerül – élőben az Origón!

Folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka. Ezen a héten is hétfőn és kedden ültek össze a képviselők a parlamentben. A hétfői nap után a kedd is napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyet a szokásostól eltérően nem Magyar Péter kezdett meg, így a keddi nap Toroczkai László felszólalásával kezdődött. A frakciók napirend előtti felszólalásait követően több képviselő mentelmi jogáról is dönt az Országgyűlés.

Több képviselő mentelmi jogáról is dönt az Országgyűlés Fotó: Ladóczki Balázs

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Ez várható ma a parlamentben

A napirend előtti felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek. Az Országgyűlés dönthet

az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. Ez gyakorlatilag visszaálítaná az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak a kötelező kamarai tagságot.

Továbbá dönthetnek az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról,

a magyar építészetről szóló törvény módosításáról,

egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról,

valamint az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról.

Tehát kedden azokról a javaslatokról döntenek majd a képviselők, amelyekről hétfőn tárgyaltak.

Ezek után következik három fideszes képviselő mentelmi jogáról való döntés.

Az Országgyűlés ekkor Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogáról dönt majd. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Miután eldőlt a három képviselő mentelmi joga, utána

megválaszthatják a Médiatanács elnökét és tagjait.

Sikeres szavazás esetén a megválasztott elnök és a tagok esküt tesznek.

A határozathozatalokat követően általános viták következnek a lezárásig. Itt egyetlen javaslatot tárgyalnak majd a képviselők: az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítást.

A vita végeztével a napirendi pontok is elfogynak majd, azonban ez alkalommal is lesz lehetőségük a képviselőknek napirend után felszólalni.