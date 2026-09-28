Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament – élőben az Origón!

Fontos

Bóka János: a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja – élőben a Fidesz rendkívüli sajtótájékoztatójáról az Origón!

mentelmi jog

Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament – élőben az Origón!

55 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A mai napon két ülést is tartanak a parlamentben. A délutáni rendes ülés mellett délelőtt is összeül az Országgyűlés. A rendkívüli ülésen négy képviselő, köztük Magyar Péter mentelmi jogáról, valamint a legfőbb ügyész személyéről is döntenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentelmi jogOrszággyűléslegfőbb ügyészMagyar Péter

Sűrű nap lesz ma az Országgyűlésben, ugyanis nem csak az őszi ülésszak előre tervezett ülését tartják meg, hanem egy rendkívüli ülést is. Utóbbit azért kellett összehívni, hogy a képviselők minél hamarabb dönthessenek négy képviselő mentelmi jogáról, valamint a legfőbb ügyész személyéről. A rendkívüli ülést reggel kilenc órára hirdették meg, majd a mentelmi bizottság ülése után, fél tíz előtt kezdődött, míg a rendes ülés délután három órakor lesz.

Magyar Péter mentelmi jogának ügye a parlament előtt
Magyar Péter mentelmi jogának ügye a parlament előtt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Több mentelmi jog sorsáról is dönt az Országgyűlés

A reggeli rendkívüli ülés elején Forsthoffer Ágnes házelnök ismertette, hogy a házbizottság megvizsgálta Csézy Erzsébet tiszás képviselő szavazásának ügyét. A képviselő helyett ugyanis padtársa szavazott, amit technikai hibával indokolt, és ígéretet tett rá, hogy ilyen többet nem fog előfordulni.

Hát ez a nap is eljött – kezdte napirend előtti felszólalását Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság elnöke. Felidézte: az ügyészség kérte Hankó Balázs volt miniszter mentelmi jogának kiadását, mivel a gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) forrásait nem jogszerűen használták fel.

A parlament mentelmi bizottsága többségi döntés hiányában Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának fenntartását javasolta az Országgyűlésnek. A testület hétfő reggeli, zárt ülésén a Tisza három képviselője a mentelmi jog kiadását indítványozta, az ellenzéki képviselők azonban nem voksoltak.

A bizottság határozatképes volt, mert mind a hat tag megjelent, azonban a testület paritásos, három kormánypárti és három ellenzéki taggal. Az ellenzéki képviselők nem szavaztak, ugyanakkor elmondták, hogy álláspontjuk szerint boszorkányüldözés folyik, egyetértenek a mentelmi jog intézményével, és ugyanazt gondolják róla, amit tegnap is gondoltak.

A parlament rendkívüli ülésén ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 139 szavazattal

felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát.

A napirend előtti felszólalások után kezdődnek a határozathozatalok. Itt négy országgyűlési képviselő mentelmi jogáról döntenek, illetve szavaznak a legfőbb ügyészről is, akit Baka András köztársasági elnök javasolt.

Az ellenzéki képviselők után két kormánypári képviselőről szavaznak.

Elsőként Magyar Péter, majd Gurzó Mária mentelmi jogát függeszteti fel az Országgyűlés.

Miután a négy mentelmi ügy kérdését lezárták, következik a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló döntés. A pozícióba Baka András  Szathmáry Zoltánt jelölte. A kilenc évre szóló tisztség elnyeréséhez a jelöltnek a képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A képviselők titkos szavazáson döntenek a jelöltről egy 50 perces szünet alatt. A szünet után kihirdetik a szavazás eredményét, amennyiben sikeres volt, akkor a megválasztott új legfőbb ügyész esküt tesz.

Ezzel vége lesz a rendkívüli ülésnek, amennyiben az Országgyűlés elfogadja az ülés eleji javaslatot, ha nem tesznek így, akkor a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után is felszólalniuk.

A Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani – közölte a miniszterelnök hétfőn reggeli bejegyzésében. „Ma mindent bevet majd a bukott maffia maradéka: lesz itt figyelemelterelés, önkényezés, propagandainterjú, összemosás, obstrukció, hazudozás, vergődés. De van egy jó hírem a magyarok számára: a Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani” – fogalmazott Magyar Péter.

Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament rendes ülése

A délutáni rendes ülés már sokkal jobban fog hasonlítani a megszokotthoz. Ez újfent a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd, amit a frakciók arra adott válaszai követnek. A kormányfő viszontválasza után a többi képviselőnek is lesz lehetősége napirend előtt felszólalni.

A napirend előtti felszólalások után kérdések, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ezek végeztével már csak a napirend utáni felszólalások várhatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!