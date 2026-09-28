Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament – élőben az Origón!

Sűrű nap lesz ma az Országgyűlésben, ugyanis nem csak az őszi ülésszak előre tervezett ülését tartják meg, hanem egy rendkívüli ülést is. Utóbbit azért kellett összehívni, hogy a képviselők minél hamarabb dönthessenek négy képviselő mentelmi jogáról, valamint a legfőbb ügyész személyéről. A rendkívüli ülést reggel kilenc órára hirdették meg, majd a mentelmi bizottság ülése után, fél tíz előtt kezdődött, míg a rendes ülés délután három órakor lesz.

Magyar Péter mentelmi jogának ügye a parlament előtt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Több mentelmi jog sorsáról is dönt az Országgyűlés

A reggeli rendkívüli ülés elején Forsthoffer Ágnes házelnök ismertette, hogy a házbizottság megvizsgálta Csézy Erzsébet tiszás képviselő szavazásának ügyét. A képviselő helyett ugyanis padtársa szavazott, amit technikai hibával indokolt, és ígéretet tett rá, hogy ilyen többet nem fog előfordulni.

Hát ez a nap is eljött – kezdte napirend előtti felszólalását Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság elnöke. Felidézte: az ügyészség kérte Hankó Balázs volt miniszter mentelmi jogának kiadását, mivel a gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) forrásait nem jogszerűen használták fel.

A parlament mentelmi bizottsága többségi döntés hiányában Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának fenntartását javasolta az Országgyűlésnek. A testület hétfő reggeli, zárt ülésén a Tisza három képviselője a mentelmi jog kiadását indítványozta, az ellenzéki képviselők azonban nem voksoltak.

A bizottság határozatképes volt, mert mind a hat tag megjelent, azonban a testület paritásos, három kormánypárti és három ellenzéki taggal. Az ellenzéki képviselők nem szavaztak, ugyanakkor elmondták, hogy álláspontjuk szerint boszorkányüldözés folyik, egyetértenek a mentelmi jog intézményével, és ugyanazt gondolják róla, amit tegnap is gondoltak.

A parlament rendkívüli ülésén ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 139 szavazattal

felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát.

A napirend előtti felszólalások után kezdődnek a határozathozatalok. Itt négy országgyűlési képviselő mentelmi jogáról döntenek, illetve szavaznak a legfőbb ügyészről is, akit Baka András köztársasági elnök javasolt.