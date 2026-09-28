Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament – élőben az Origón!

Sűrű nap lesz ma az Országgyűlésben, ugyanis nem csak az őszi ülésszak előre tervezett ülését tartják meg, hanem egy rendkívüli ülést is. Utóbbit azért kellett összehívni, hogy a képviselők minél hamarabb dönthessenek négy képviselő mentelmi jogáról, valamint a legfőbb ügyész személyéről. A rendkívüli ülést reggel kilenc órára hirdették meg, majd a mentelmi bizottság ülése után, fél tíz előtt kezdődött, míg a rendes ülés délután három órakor lesz.
Több mentelmi jog sorsáról is dönt az Országgyűlés
A reggeli rendkívüli ülés elején Forsthoffer Ágnes házelnök ismertette, hogy a házbizottság megvizsgálta Csézy Erzsébet tiszás képviselő szavazásának ügyét. A képviselő helyett ugyanis padtársa szavazott, amit technikai hibával indokolt, és ígéretet tett rá, hogy ilyen többet nem fog előfordulni.
Hát ez a nap is eljött – kezdte napirend előtti felszólalását Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság elnöke. Felidézte: az ügyészség kérte Hankó Balázs volt miniszter mentelmi jogának kiadását, mivel a gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) forrásait nem jogszerűen használták fel.
A parlament mentelmi bizottsága többségi döntés hiányában Magyar Péter miniszterelnök, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának fenntartását javasolta az Országgyűlésnek. A testület hétfő reggeli, zárt ülésén a Tisza három képviselője a mentelmi jog kiadását indítványozta, az ellenzéki képviselők azonban nem voksoltak.
A bizottság határozatképes volt, mert mind a hat tag megjelent, azonban a testület paritásos, három kormánypárti és három ellenzéki taggal. Az ellenzéki képviselők nem szavaztak, ugyanakkor elmondták, hogy álláspontjuk szerint boszorkányüldözés folyik, egyetértenek a mentelmi jog intézményével, és ugyanazt gondolják róla, amit tegnap is gondoltak.
A parlament rendkívüli ülésén ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 139 szavazattal
felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát.
A napirend előtti felszólalások után kezdődnek a határozathozatalok. Itt négy országgyűlési képviselő mentelmi jogáról döntenek, illetve szavaznak a legfőbb ügyészről is, akit Baka András köztársasági elnök javasolt.
Az ellenzéki képviselők után két kormánypári képviselőről szavaznak.
Elsőként Magyar Péter, majd Gurzó Mária mentelmi jogát függeszteti fel az Országgyűlés.
Miután a négy mentelmi ügy kérdését lezárták, következik a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló döntés. A pozícióba Baka András Szathmáry Zoltánt jelölte. A kilenc évre szóló tisztség elnyeréséhez a jelöltnek a képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A képviselők titkos szavazáson döntenek a jelöltről egy 50 perces szünet alatt. A szünet után kihirdetik a szavazás eredményét, amennyiben sikeres volt, akkor a megválasztott új legfőbb ügyész esküt tesz.
Ezzel vége lesz a rendkívüli ülésnek, amennyiben az Országgyűlés elfogadja az ülés eleji javaslatot, ha nem tesznek így, akkor a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után is felszólalniuk.
A Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani – közölte a miniszterelnök hétfőn reggeli bejegyzésében. „Ma mindent bevet majd a bukott maffia maradéka: lesz itt figyelemelterelés, önkényezés, propagandainterjú, összemosás, obstrukció, hazudozás, vergődés. De van egy jó hírem a magyarok számára: a Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani” – fogalmazott Magyar Péter.
Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament rendes ülése
A délutáni rendes ülés már sokkal jobban fog hasonlítani a megszokotthoz. Ez újfent a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd, amit a frakciók arra adott válaszai követnek. A kormányfő viszontválasza után a többi képviselőnek is lesz lehetősége napirend előtt felszólalni.
A napirend előtti felszólalások után kérdések, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
Ezek végeztével már csak a napirend utáni felszólalások várhatók.