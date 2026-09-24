Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mentelmi jog

Magyar Péter mentelmi jogáról hétfőn dönt rendkívüli ülésen a parlament

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hétfőn két ülést is tart az Országgyűlés, ugyanis a napirend szerinti ülés mellett egy rendkívülit is összehívtak. Utóbbira azért van szükség, hogy mielőbb megtárgyalhassák mások mellett Magyar Péter mentelmi jogának ügyét és szavazhassanak a legfőbb ügyészről is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentelmi jogországgyűlésparlamentlegfőbb ügyészMagyar Péter

Dupla üléssel folytatódik jövő héten az Országgyűlés őszi ülésszaka. A hétfő délután egy órakor kezdődő rendes parlamenti ülés mellett egy rendkívüli ülést is tartanak, amelyen a képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítvány mellett Hankó Balázs, Seszták Miklós, Gurzó Mária és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának ügyét. A rendkívüli ülésre azért van szükség, mert a rendes ülés napirendjén már nem tudnak változtatni.

Rendkívüli ülésen döntenek Magyar Péter mentelmi jogáról
Rendkívüli ülésen döntenek Magyar Péter mentelmi jogáról (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hétfőn reggel ülésezik a mentelmi bizottság, ahol megtárgyalják az érintett képviselők mentelmi ügyét. Az ülés után, délelőttre a Tisza-frakció kezdeményezte, hogy tartsanak egy rendkívüli ülést, hogy az Országgyűlés mihamarabb tárgyalhassa a legfőbb ügyészség által kikért négy képviselő mentelmi ügyét és megválaszthassák a legfőbb ügyészt, mely tisztségre Szathmáry Zoltánt jelölte Baka András köztársasági elnök. Bujdósó Andrea a rendkívüli ülés összehívását „az Országgyűlés döntését igénylő, halasztást nem tűrő személyi és mentelmi ügyek mielőbbi lezárásával” indokolta.

Mentelmi jogi ügyek után is ülésezik a parlament

Az öt előterjesztés miatt délelőttre összehívott rendkívüli ölés után 13 órától

megtartják a rendes hétfői ülést is, amelynek napirendjét már nem lehetett megváltoztatni, ezért kellett a rendkívüli ülést beiktatni.

A napirend szerinti délutáni ülés

  • Magyar Péter felszólalásával kezdődik majd, amelyet
  • a frakciók válaszai, majd
  • a frakciók napirend előtti felszólalásai követnek.
  • A felszólalások után kérdések, majd
  • az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
  • Ezek után már csak napirend utáni felszólalások várhatók,

ugyanis ezúttal sem döntéshozatalok nem lesznek, sem vitákat nem tart az Országgyűlés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!