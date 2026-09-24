Magyar Péter mentelmi jogáról hétfőn dönt rendkívüli ülésen a parlament

Dupla üléssel folytatódik jövő héten az Országgyűlés őszi ülésszaka. A hétfő délután egy órakor kezdődő rendes parlamenti ülés mellett egy rendkívüli ülést is tartanak, amelyen a képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítvány mellett Hankó Balázs, Seszták Miklós, Gurzó Mária és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának ügyét. A rendkívüli ülésre azért van szükség, mert a rendes ülés napirendjén már nem tudnak változtatni.

Rendkívüli ülésen döntenek Magyar Péter mentelmi jogáról (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hétfőn reggel ülésezik a mentelmi bizottság, ahol megtárgyalják az érintett képviselők mentelmi ügyét. Az ülés után, délelőttre a Tisza-frakció kezdeményezte, hogy tartsanak egy rendkívüli ülést, hogy az Országgyűlés mihamarabb tárgyalhassa a legfőbb ügyészség által kikért négy képviselő mentelmi ügyét és megválaszthassák a legfőbb ügyészt, mely tisztségre Szathmáry Zoltánt jelölte Baka András köztársasági elnök. Bujdósó Andrea a rendkívüli ülés összehívását „az Országgyűlés döntését igénylő, halasztást nem tűrő személyi és mentelmi ügyek mielőbbi lezárásával” indokolta.

Mentelmi jogi ügyek után is ülésezik a parlament

Az öt előterjesztés miatt délelőttre összehívott rendkívüli ölés után 13 órától

megtartják a rendes hétfői ülést is, amelynek napirendjét már nem lehetett megváltoztatni, ezért kellett a rendkívüli ülést beiktatni.

A napirend szerinti délutáni ülés

Magyar Péter felszólalásával kezdődik majd, amelyet

a frakciók válaszai, majd

a frakciók napirend előtti felszólalásai követnek.

A felszólalások után kérdések, majd

az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ezek után már csak napirend utáni felszólalások várhatók,

ugyanis ezúttal sem döntéshozatalok nem lesznek, sem vitákat nem tart az Országgyűlés.