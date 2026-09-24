Magyar Péter mentelmi jogáról hétfőn dönt rendkívüli ülésen a parlament

Dupla üléssel folytatódik jövő héten az Országgyűlés őszi ülésszaka. A hétfő délután egy órakor kezdődő rendes parlamenti ülés mellett egy rendkívüli ülést is tartanak, amelyen a képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítvány mellett Hankó Balázs, Seszták Miklós, Gurzó Mária és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának ügyét. A rendkívüli ülésre azért van szükség, mert a rendes ülés napirendjén már nem tudnak változtatni.
Hétfőn reggel ülésezik a mentelmi bizottság, ahol megtárgyalják az érintett képviselők mentelmi ügyét. Az ülés után, délelőttre a Tisza-frakció kezdeményezte, hogy tartsanak egy rendkívüli ülést, hogy az Országgyűlés mihamarabb tárgyalhassa a legfőbb ügyészség által kikért négy képviselő mentelmi ügyét és megválaszthassák a legfőbb ügyészt, mely tisztségre Szathmáry Zoltánt jelölte Baka András köztársasági elnök. Bujdósó Andrea a rendkívüli ülés összehívását „az Országgyűlés döntését igénylő, halasztást nem tűrő személyi és mentelmi ügyek mielőbbi lezárásával” indokolta.
Mentelmi jogi ügyek után is ülésezik a parlament
Az öt előterjesztés miatt délelőttre összehívott rendkívüli ölés után 13 órától
megtartják a rendes hétfői ülést is, amelynek napirendjét már nem lehetett megváltoztatni, ezért kellett a rendkívüli ülést beiktatni.
A napirend szerinti délutáni ülés
- Magyar Péter felszólalásával kezdődik majd, amelyet
- a frakciók válaszai, majd
- a frakciók napirend előtti felszólalásai követnek.
- A felszólalások után kérdések, majd
- az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
- Ezek után már csak napirend utáni felszólalások várhatók,
ugyanis ezúttal sem döntéshozatalok nem lesznek, sem vitákat nem tart az Országgyűlés.