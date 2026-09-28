Magyar Pétert rabosítják, Hankó Balázst elviszik? – súlyos döntéseket hoz ma a parlament

Rabosíthatják Magyar Pétert

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász ezzel kapcsolatban az Origónak azt mondta: ha felfüggesztik Magyar Pétert mentelmi jogát, akkor a kormányfőt gyanúsítottként kihallgathatják, szükség esetén kényszerintézkedést is alkalmazhatnak.

A Magyar Nemzet eközben arról írt: ahhoz, hogy gyanúsítottként tudják kihallgatni Magyar Pétert, mindenképp szükség van arra, hogy a mentelmi joga ne védje őt. amennyiben hétfőn felfüggesztik Magyar Péter mentelmi jogát, várhatóan levélben fogják majd gyanúsítotti kihallgatásra idézni. Utána a KNYF épületében kell megjelennie, ahol közlik vele a gyanúsítást és várhatóan rabosítják is (ujjlenyomatot vesznek tőle és fénykép is készül róla). A lap szerint Magyar Pétert egy ilyen ügy miatt nem veszik őrizetbe, hanem szabadlábon fog védekezni és várni a vádemelésre, majd a bírósági eljárásra. A Magyar Nemzet szerint a legvalószínűbb forgatókönyv – a telefon visszaszerzése, az eltelt idő, a tétel felső határa és a precedensek alapján – közelebb áll a pénzbüntetéshez vagy enyhébb szankcióhoz, mint a letöltendő börtönhöz vagy a közügyektől eltiltáshoz.

Magyar Péter szerdán bejelentette, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén (Fotó: Mediaworks)

Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügy, Seszták Miklósét a Volánbusz-ügy miatt függesztenék fel Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés a vád, vele szemben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt van folyamatban nyomozás, emiatt kérték ki a mentelmi jogát. A vád szerint a korábbi kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterének vezetése alatt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése közben a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre, amely több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. A Fidesz szerint az ügyben politikai leszámolásról van szó. Bóka János Fidesz-frakcióvezető vasárnap jelezte: arra számítanak, hogy már hétfőtől hajtóvadászat indul jobboldali politikusok ellen. Seszták Miklós ellen a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. A mentelmi jogát azért kérték ki, ugyanis feltételezik, hogy a korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások képviselőjétől 2015 és 2018 között több mint 11 milliárd forintot vett át.

Magyar Péter vasárnap esti posztjában azt írta: „hétfőn a Tisztítótűz művelet keretében megkezdődik a partraszállás. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. Az Országgyűlés pedig két korrupt politikust átad a nyomozóknak.”