Magyar Pétert rabosítják, Hankó Balázst elviszik? – súlyos döntéseket hoz ma a parlament

Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Seszták Miklós, a harmadik Orbán-kormány nemzeti fejlesztési minisztere mentelmi jogának felfüggesztéséről dönt ma a parlament a reggel 9-kor kezdődő rendkívüli ülésen. Mint arról az Origo beszámolt, a kormányfő az elmúlt napokban többször beszólt az ügyészségnek, egyenesen bűnpártolást emlegetve. Magyar Péter esetében a 2024-es, Ötkertben történtek miatt, lopás gyanújával indulhatna eljárás, amire ő videóban reagált: élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy a saját ügyét a Fidesz–KDNP politikusaihoz köthető korrupciós ügyekkel próbálják összemosni.
Mivel Magyar Péter kifejezetten kérte, a Tisza-frakció várhatóan fel fogja függeszteni a kormányfő mentelmi jogát.
Rabosíthatják Magyar Pétert
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász ezzel kapcsolatban az Origónak azt mondta: ha felfüggesztik Magyar Pétert mentelmi jogát, akkor a kormányfőt gyanúsítottként kihallgathatják, szükség esetén kényszerintézkedést is alkalmazhatnak.
A Magyar Nemzet eközben arról írt: ahhoz, hogy gyanúsítottként tudják kihallgatni Magyar Pétert, mindenképp szükség van arra, hogy a mentelmi joga ne védje őt. amennyiben hétfőn felfüggesztik Magyar Péter mentelmi jogát, várhatóan levélben fogják majd gyanúsítotti kihallgatásra idézni. Utána a KNYF épületében kell megjelennie, ahol közlik vele a gyanúsítást és várhatóan rabosítják is (ujjlenyomatot vesznek tőle és fénykép is készül róla). A lap szerint Magyar Pétert egy ilyen ügy miatt nem veszik őrizetbe, hanem szabadlábon fog védekezni és várni a vádemelésre, majd a bírósági eljárásra. A Magyar Nemzet szerint a legvalószínűbb forgatókönyv – a telefon visszaszerzése, az eltelt idő, a tétel felső határa és a precedensek alapján – közelebb áll a pénzbüntetéshez vagy enyhébb szankcióhoz, mint a letöltendő börtönhöz vagy a közügyektől eltiltáshoz.
Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügy, Seszták Miklósét a Volánbusz-ügy miatt függesztenék fel
Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés a vád, vele szemben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt van folyamatban nyomozás, emiatt kérték ki a mentelmi jogát. A vád szerint a korábbi kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterének vezetése alatt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése közben a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre, amely több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. A Fidesz szerint az ügyben politikai leszámolásról van szó. Bóka János Fidesz-frakcióvezető vasárnap jelezte: arra számítanak, hogy már hétfőtől hajtóvadászat indul jobboldali politikusok ellen.
Seszták Miklós ellen a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. A mentelmi jogát azért kérték ki, ugyanis feltételezik, hogy a korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások képviselőjétől 2015 és 2018 között több mint 11 milliárd forintot vett át.
Magyar Péter vasárnap esti posztjában azt írta: „hétfőn a Tisztítótűz művelet keretében megkezdődik a partraszállás. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. Az Országgyűlés pedig két korrupt politikust átad a nyomozóknak.”