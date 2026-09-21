Sűrű két nap jön a parlamentben: új képviselőt választanak, hárman pedig elveszíthetik mentelmi jogukat

Folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka. Ezen a héten is szokás szerint hétfőn és kedden ülnek össze a képviselők a parlamentben. A napirend szerint több fontos kérdésről is döntést hoznak majd. A hétfői napon a Fidesz-frakció új képviselőjét is beiktatják, aki Lázár János helyére érkezik. Míg kedden az egészségügyben működő szakmai kamarákról és a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról döntenek. Az Országgyűlés elé kerül majd több fideszes képviselő mentelmi joga is.

Több képviselő is elveszítheti a mentelmi jogát Fotó: Hatlaczki Balázs

Új képviselőt választ az Országgyűlés

A hétfői ülés nap szokás szerint Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik majd, az erre érkező frakcióválaszok és a miniszterelnök viszontválasza után pedig a frakciók napirend előtti felszólalása következik.

A napirend előtti felszólalások után egyből döntések és határozathozatalok következnek. Az Országgyűlés elsőként Lázár János megüresedett helyére választ új képviselőt.

A Fidesz a mandátumra Szekeres Pált a párt korábbi Európai Parlamenti képviselőjét jelölte.

Az új képviselő sikeres megválasztása esetén Szekeres Pál esküt tehet az Országgyűlés előtt.

Ezek után a képviselők döntenek majd az Országgyűlés 2026. évi őszi ülésszak munkarendjéről szóló módosításáról. Ezzel a parlament háromhetes munkarendre tér át, de a változás az interpellációkat és az azonnali kérdéseket is érinti. Ezek időtartama az eddigi 60 percről egyaránt 90 percre emelkedik.

Ezeket után interpellációk majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

A hétfői utolsó napirendi pont a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. Itt a képviselők tárgyalnak majd

az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról,

az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról,

a magyar építészetről szóló törvény módosításáról,

egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról,

valamint az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról.

Ezek után a hétfői napirendnek vége, azonban a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után is felszólalniuk.