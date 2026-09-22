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Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

mentelmi jog

Seszták Miklós és Hankó Balázs is visszautasította Magyar Péter vádjait

1 órája
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Seszták Miklós és Hankó Balázs is közleményben reagált a mentelmi joguk felfüggesztésére irányuló ügyészségi indítványra, valamint Magyar Péter kijelentéseire. Mindketten tagadják, hogy bűncselekményt követtek volna el, és politikai indíttatásúnak tartják az ellenük folyó eljárást. A mentelmi jogok felfüggesztéséről az Országgyűlés dönthet.
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mentelmi jogNemzeti Kulturális Alap (NKA)botrányOrszággyűlésfelfüggesztésLegfőbb ÜgyészségHankó BalázsSeszták MiklósMagyar Péter

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter ugyan kérte a saját mentelmi jogának a felfüggesztését is, de azt állította, hogy az ügyészség az ő telefonos ügyét próbálja összemosni a Seszták Miklóshoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó, szerinte súlyos korrupciós ügyekkel. A miniszterelnök azt üzente a két korábbi miniszternek, hogy elindult az „Út a börtönbe program”, kijelentéseire azonban mindketten határozottan reagáltak.

mentelmi jog
Hankó Balázs az egyik, akinek mentelmi jogának felfüggesztését kéri Magyar Péter (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Hankó Balázs koncepciós eljárásról beszél 

Hankó Balázs közleményben utasította vissza az ellene megfogalmazott állításokat. A volt kulturális és innovációs miniszter szerint a Nemzeti Kulturális Alapból kifizetett támogatások ügye kezdettől fogva politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás.

A politikus azt állította, hogy korábbi munkatársait politikai nyomásgyakorlás céljából tartották, illetve tartják fogva. 

Közlése szerint a források felszabadításáról kormánydöntés rendelkezett, a támogatások célja és odaítélése pedig megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak és eljárási szabályoknak.

Bízom abban, hogy a politikai célú hamis vádakkal szemben az igazság győz” 

– zárta közleményét Hankó Balázs.

Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

Seszták Miklós reagált a mentelmi jog felfüggesztésének hírére

Seszták Miklós a KDNP közleményében leszögezte, hogy nem követett el bűncselekményt, és nincs tudomása semmilyen bűncselekmény elkövetéséről. A KDNP országgyűlési képviselője az ügyészség által megfogalmazott megalapozott gyanú minden elemét alaptalannak nevezte.

Természetesen bármely időpontban kész vagyok bármelyik hatóság előtt megjelenni, nyilatkozatot tenni és megvédeni az igazamat”

 – fogalmazott a korábbi nemzeti fejlesztési miniszter. Seszták Miklós hozzátette, hogy az ügyben további nyilatkozatot kizárólag a hatósági eljárás keretében kíván tenni.

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