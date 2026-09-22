Seszták Miklós és Hankó Balázs is visszautasította Magyar Péter vádjait

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter ugyan kérte a saját mentelmi jogának a felfüggesztését is, de azt állította, hogy az ügyészség az ő telefonos ügyét próbálja összemosni a Seszták Miklóshoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó, szerinte súlyos korrupciós ügyekkel. A miniszterelnök azt üzente a két korábbi miniszternek, hogy elindult az „Út a börtönbe program”, kijelentéseire azonban mindketten határozottan reagáltak.

Hankó Balázs az egyik, akinek mentelmi jogának felfüggesztését kéri Magyar Péter (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Hankó Balázs koncepciós eljárásról beszél

Hankó Balázs közleményben utasította vissza az ellene megfogalmazott állításokat. A volt kulturális és innovációs miniszter szerint a Nemzeti Kulturális Alapból kifizetett támogatások ügye kezdettől fogva politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás.

A politikus azt állította, hogy korábbi munkatársait politikai nyomásgyakorlás céljából tartották, illetve tartják fogva.

Közlése szerint a források felszabadításáról kormánydöntés rendelkezett, a támogatások célja és odaítélése pedig megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak és eljárási szabályoknak.

Bízom abban, hogy a politikai célú hamis vádakkal szemben az igazság győz”

– zárta közleményét Hankó Balázs.