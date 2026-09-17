Feljelentést tett a Miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központnak nyújtott állami támogatás miatt

A Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. (MIKK) 2025-ben 300 millió forintos állami támogatást kapott a mesterséges intelligencia állami és társadalmi integrációjával kapcsolatos kutatásokra. A Miniszterelnökség szerint a támogatás felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzéssel kapcsolatban több olyan körülmény merült fel, amely miatt feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

Pintér Attila, a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ startuppere (Forrás: mikutato.hu)

A Mesterséges Intelligencia Kutató Központ 300 milliós támogatása került a hatóságok elé

A MIKK-et 2024 decemberében alapították, majd alig két hónappal később 300 millió forintos támogatást kapott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül. A támogatás célja a mesterséges intelligencia állami és társadalmi integrációjához kapcsolódó célzott kutatások megvalósítása volt.

A Miniszterelnökség közleménye szerint ugyanakkor a társaság a támogatás odaítélésekor még nem rendelkezett önálló működési múlttal és igazolt kutatói kapacitással.

A tárca által vizsgált dokumentumok között olyan iratok is szerepeltek, amelyekről felmerült, hogy mesterséges intelligencia segítségével készülhettek, illetve különböző közösségi médiás bejegyzések válogatásait is kutatási anyagként számolták el.

A támogatás felhasználásának egyik fontos eleme volt, hogy az érdemi kutatási feladatokat nem maga a MIKK végezte. A társaság közbeszerzési eljárás keretében az Observer Médiafigyelő és Kutató Kft.-t bízta meg a munkával, bruttó 152,4 millió forintért.

A közbeszerzésen három cég indult, a másik két ajánlatot azonban többek között „aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás” miatt érvénytelenítették. A Miniszterelnökség szerint ezzel kapcsolatban is felmerülhet a versenyt korlátozó megállapodás gyanúja.

A 300 millió forintból ezen felül 37,3 millió forintot kommunikációs és informatikai szolgáltatásokra, 22,5 milliót ingatlanbérlésre, 69,2 milliót munkabérre, további 6,27 millió forintot pedig működési költségekre fordítottak az elszámolás szerint. A fel nem használt 12,3 millió forintot visszafizették az államnak.

A MIKK ügye korábban is felkeltette a figyelmet. A szervezet honlapja jelenleg több kutatást is felsorol, köztük a magyarországi MI-használattal és a politikai attitűdök mesterséges intelligenciával történő modellezésével foglalkozó munkákat. A központ 2026-ban újabb 300 millió forintos támogatást kapott volna. Az összeget március 18-án folyósították, a MIKK azonban április 14-én teljes egészében visszafizette azt. Indoklásuk szerint több kutató távozott, és nélkülük a tervezett projekt nem lett volna megvalósítható.