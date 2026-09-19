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mészáros lőrinc

Magyar Péter Mészáros Lőrincnek üzent

12 perce
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Éles vita alakult ki az ország egyik legnagyobb vállalkozója, a Mészáros Csoport vezetője és a Tisza-kormány miniszterelnöke között. Magyar Péter Facebook-bejegyzésben üzent Mészáros Lőrincnek.
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mészáros lőrinckormánymészáros csoportMagyar Péter

Magyar Péter újabb üzenetet küldött Mészáros Lőrincnek. A miniszterelnök arról írt, hogy az állam nem folytatja tovább azt a 23 ezer milliárd forintos konstrukciót, amelyet szerinte az előző hatalom Mészárosék javára hozott létre. Magyar Péter szerint a döntés után Mészáros Lőrincék jogászokkal reagáltak.

Magyar Péter Mészáros Lőrincnek üzent
Magyar Péter Mészáros Lőrincnek üzent (A képen a magyar miniszterelnök) Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter Mészáros Lőrincnek üzent

Magyar Péter bejegyzésében többször is támadta Mészáros Lőrincet, és különböző példákkal próbálta érzékeltetni a szerinte 23 ezer milliárd forintos összeg nagyságát. Azt írta, ekkora összegből több százezer lakást vagy több millió autót lehetne vásárolni. Állítása szerint, ha naponta egymillió forintot költenének belőle, több tízezer év alatt fogyna el.

A bejegyzés végén egyértelműen fogalmazott:

Vége a mutyinak.

A Mészáros Csoport hosszú távú működésre törekszik

Mészáros Lőrinc néhány nappal korábban a Mészáros Csoport családi napján beszélt az új politikai helyzetről. A vállalkozó két, a cégeket kedvezőtlenül érintő döntést is említett, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Mészáros Csoport hosszú távon is működni és terjeszkedni kíván.

 

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