Váratlan távozás a minisztériumból, alig két hónap után lemondott a helyettes államtitkár

A Magyar Közlöny hétfő este megjelent számából derült ki, hogy Mészáros Renáta, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára távozik posztjáról. Megbízatása a lemondására tekintettel augusztus 31-i hatállyal szűnt meg.

Lemondott Mészáros Renáta helyettes államtitkár, két hónappal kinevezése után. Panyi Miklós fideszes képviselő szerint Lőrincz Viktória stílusa és személye lehet az ok (A képen az országgyűlés) Fotó: Hatlaczki Balazs

Mészáros Renátát Lőrincz Viktória miniszter javaslatára június 28-i hatállyal nevezték ki helyettes államtitkárrá. Feladata a területi közigazgatás modernizációjával kapcsolatos szakmai koordináció volt, így alig több mint két hónapot töltött a tisztségben. A miniszterelnöki határozatot Magyar Péter távollétében Ruff Bálint, a Miniszterelnökség vezetője írta alá miniszterelnök-helyettesként.

Korábban jelezték Mészáros Renáta helyettes államtitkár távozását

A lemondásról Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő már vasárnap írt a Facebook-oldalán. Akkor még csak M. R. monogrammal utalt a helyettes államtitkárra, és azt állította, hogy már néhány héttel kinevezése után kérte felmentését.

Panyi szerint Mészáros a minisztériumban tapasztalt viszonyok, valamint Lőrincz Viktória miniszter „stílusa és alkalmatlansága” miatt döntött a távozás mellett.

A képviselő előre jelezte azt is, hogy a következő Magyar Közlöny tartalmazni fogja a felmentést.

Lőrincz Viktória később megerősítette, hogy egyik helyettes államtitkára benyújtotta lemondását, de akkor még nem nevezte meg az érintettet. A miniszter más magyarázatot adott a döntésre: közlése szerint személyes okok, illetve a helyettes államtitkár élethelyzetében bekövetkezett változás állt a háttérben.

Fidesz: Stumpf Péter válthatja Lőrincz Viktóriát a minisztérium élén

Panyi Miklós élesen bírálta a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium működését, és lehetséges miniszterváltásról írt Facebook-bejegyzésében. Szerinte Lőrincz Viktória helyét Ruff támogatásával Stumpf Péter veheti át, ám önmagában a személycsere sem oldaná meg a problémákat.