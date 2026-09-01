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lőrincz viktória

Váratlan távozás a minisztériumból, alig két hónap után lemondott a helyettes államtitkár

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Már korábban felmerült, hogy távozhat a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára. A Magyar Közlönyből hétfő este kiderült, hogy Mészáros Renáta megbízatása szűnt meg. Panyi Miklós fideszes képviselő szerint Lőrincz Viktória stílusa és alkalmatlansága állhat a döntés hátterében.
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lőrincz viktóriapanyi miklósmészáros renátaállamtitkár

A Magyar Közlöny hétfő este megjelent számából derült ki, hogy Mészáros Renáta, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára távozik posztjáról. Megbízatása a lemondására tekintettel augusztus 31-i hatállyal szűnt meg.

Lemondott Mészáros Renáta helyettes államtitkár, két hónappal kinevezése után. Panyi Miklós fideszes képviselő szerint Lőrincz Viktória stílusa és személye lehet az ok
Lemondott Mészáros Renáta helyettes államtitkár, két hónappal kinevezése után. Panyi Miklós fideszes képviselő szerint Lőrincz Viktória stílusa és személye lehet az ok (A képen az országgyűlés) Fotó: Hatlaczki Balazs

Mészáros Renátát Lőrincz Viktória miniszter javaslatára június 28-i hatállyal nevezték ki helyettes államtitkárrá. Feladata a területi közigazgatás modernizációjával kapcsolatos szakmai koordináció volt, így alig több mint két hónapot töltött a tisztségben. A miniszterelnöki határozatot Magyar Péter távollétében Ruff Bálint, a Miniszterelnökség vezetője írta alá miniszterelnök-helyettesként.

Korábban jelezték Mészáros Renáta helyettes államtitkár távozását

A lemondásról Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő már vasárnap írt a Facebook-oldalán. Akkor még csak M. R. monogrammal utalt a helyettes államtitkárra, és azt állította, hogy már néhány héttel kinevezése után kérte felmentését.

Panyi szerint Mészáros a minisztériumban tapasztalt viszonyok, valamint Lőrincz Viktória miniszter „stílusa és alkalmatlansága” miatt döntött a távozás mellett.

 A képviselő előre jelezte azt is, hogy a következő Magyar Közlöny tartalmazni fogja a felmentést.

Lőrincz Viktória később megerősítette, hogy egyik helyettes államtitkára benyújtotta lemondását, de akkor még nem nevezte meg az érintettet. A miniszter más magyarázatot adott a döntésre: közlése szerint személyes okok, illetve a helyettes államtitkár élethelyzetében bekövetkezett változás állt a háttérben.

Fidesz: Stumpf Péter válthatja Lőrincz Viktóriát a minisztérium élén

Panyi Miklós élesen bírálta a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium működését, és lehetséges miniszterváltásról írt Facebook-bejegyzésében. Szerinte Lőrincz Viktória helyét Ruff támogatásával Stumpf Péter veheti át, ám önmagában a személycsere sem oldaná meg a problémákat.

 

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