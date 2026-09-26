Toroczkai László szerint a Mi Hazánké a jövő

Több tízezres erővé tenné a Mi Hazánkat

Toroczkai azt mondta, pártjának a következő években „mérhetetlen túlerővel” kell szembenéznie. Ellenfelei között politikai riválisokat és olyan globális cégeket is említett, mint a Meta.

Állítása szerint a parlamenti pártok közül egyedül a Mi Hazánk veti fel és válaszolja meg a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket.

A pártelnök a csatlakozni kívánók előtt is szélesebbre nyitná a kapukat. Beszédében hangsúlyozta, hogy minden becsületes embert fogadniuk kell, köztük azokat az elkötelezett, tisztességes embereket is, akik „nem száz százalékban magyar származásúak”. Toroczkai szerint a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk egyszer választást nyerjen, méghozzá minél hamarabb.