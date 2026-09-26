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Mi Hazánk Mozgalom

Toroczkai László szerint a Mi Hazánké a jövő

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Toroczkai László szerint a Mi Hazánk Mozgalomnak több tízezres politikai erővé kell válnia. A pártelnök a szervezet szombati, budapesti tisztújító kongresszusán arról is beszélt, hogy a fiatalok körében erősnek látja pártja támogatottságát. Úgy véli, a Mi Hazánk egyszer választást nyerhet.
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Mi Hazánk MozgalomFideszriválisfiataltisztújító kongresszusMetaToroczkai László

A tisztújító kongresszus küldöttei egyhangúlag elfogadták Toroczkai László beszámoló beszédét – közölte az MTI. A Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott: „a jövő a miénk”. Szerinte a Fidesz neve a mai fiatalok között „vállalhatatlannak számít”, miközben a Mi Hazánk „menő és trendi a legfiatalabb magyarok között”.

Mi Hazánk
Toroczkai László a tisztújító kongresszuson elmondta, hogy a Mi Hazánk trendinek számít a fiatalok között (Fotó: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom)

 

 

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Több tízezres erővé tenné a Mi Hazánkat

Toroczkai azt mondta, pártjának a következő években „mérhetetlen túlerővel” kell szembenéznie. Ellenfelei között politikai riválisokat és olyan globális cégeket is említett, mint a Meta.

Állítása szerint a parlamenti pártok közül egyedül a Mi Hazánk veti fel és válaszolja meg a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket.

A pártelnök a csatlakozni kívánók előtt is szélesebbre nyitná a kapukat. Beszédében hangsúlyozta, hogy minden becsületes embert fogadniuk kell, köztük azokat az elkötelezett, tisztességes embereket is, akik „nem száz százalékban magyar származásúak”. Toroczkai szerint a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk egyszer választást nyerjen, méghozzá minél hamarabb.

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