Magyar Péter megígérte, de bukhat az egymillió forintos minimálbér

Figyelemreméltó beszédet tartott a Közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki ülésén Kármán András pénzügyminiszter – írja a Magyar Nemzet. A lap beszámolója szerint a pénzügyminiszter azt ecsetelte, hogy Magyarországon évek óta tartósan gyorsabban emelkednek a bérek, mint a termelékenység, ami nem kecsegtet jó kilátással a minimálbérre nézve.

Csak kampányígéret volt az egymilliós minimálbér? (Forrás: Facebook)

Mint mondta, 2010 óta a vállalatok reálbérköltségei 40 százalékkal növekedtek, a termelékenység viszont mindössze 19 százalékkal javult. A különbség szerinte sokáig nem okozott komolyabb feszültséget, mert a gazdaságpolitika több eszközzel ellensúlyozta. A munkáltatói járulékokat 27 százalékról 13 százalékra csökkentették, emellett a forint fokozatos leértékelődése is segítette a vállalatok költség-versenyképességének fenntartását.

Veszélyben az egymillió forintos minimálbér ígérete

Kármán András úgy értékelte, hogy ez a mozgástér 2022-re lényegében elfogyott. A feszes munkaerőpiac és a jelentős minimálbér-emelések azóta is folyamatosan felfelé hajtják a béreket, a munkáltatói járulékok további érdemi csökkentésére viszont már alig maradt lehetőség.

Kármán András tehát úgy vélte, a magyar gazdaság növekedésének egyik legsúlyosabb korlátja, hogy a bérek jóval gyorsabban emelkednek a termelékenységnél

– mutatott rá a Magyar Nemzet, majd emlékeztetett: a miniszterelnök a választási kampányban azt ígérte, hogy győzelmük esetén már 2027-től megduplázzák a minimálbért. Magyar Péter egészen pontosan a következőt írta ki közösségi oldalára 2024. szeptember 8-án:

a Tisza-kormány 2027-től duplájára emeli a jelenleg 266 800 forintos minimálbért, és azért fogunk dolgozni, hogy a kormányzati ciklus végére egymillió forint lehessen a minimálbér összege Magyarországon. Ez a béremelési dinamika a magyar tulajdonú mikro-, kis- és középvállalatok számára csak jelentős adó- és járulékteher-csökkentés és támogatás mellett lesz kigazdálkodható. Ennek kidolgozásán is dolgoznak a Tisza Párt adópolitikai és költségvetési szakemberei.

A lap rámutatott: úgy tűnik, a pénzügyminiszter most elmondta, amit a kampányban még nem lehetett elmondani. Bár hangzatos ígéret volt a minimálbér duplájára emelése, akárcsak a családi pótlék duplázásának ígérete is, most viszont megkezdődött a visszamutogatás, és a kormány igyekszik mindent az elődjére kenni, amit nem tudnak megoldani.