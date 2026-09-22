Sajtóértesülések szerint házkutatásokat tartottak „Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél” az MNB-ügy miatt

A civilek és a jogvédő szervezetek – köztük a Transparency International – régóta bírálják a hatóságokat amiatt, hogy az általuk mintegy 300 milliárd forintra becsült, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai körül kialakult visszaélési ügyben nem történt előrelépés és a feltételezett felelősöket még gyanúsítottként sem hallgatták ki. Az ATV információ szerint ma fordulópont állt be a nyomozásban: „a hatóságok nyomozati cselekményeket tartottak”.

Házkutatásokat tartottak az MNB-ügy miatt Fotó: Szabó Gábor

Azt is tudni vélik, hogy a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György környezetéhez köthető körökhöz szállt ki a hatóság.

Ezzel kapcsolatban megkeresték a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF), amely hivatalosan is megerősítette a házkutatások tényét. Válaszukban közölték: „Megkeresésére tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség ma eljárási cselekményeket, köztük kutatást és lefoglalást végzett, azonban az eddigi büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.”

MNB-ügy: folyamatos a nyomozás

Azt is hozzátették, hogy a büntetőeljárásban a nyomozás folyamatos, azonban mivel a nyomozás a törvény értelmében nem nyilvános, a rendelkezésre álló bizonyítékokat az eljárás jelenlegi szakaszában részletesebben nem áll módjukban értékelni vagy a nyilvánosság elé tárni. Azonban a mostani razziák is bizonyítják, hogy az ügy nem állt meg, folyamatosan foglalnak le újabb bizonyítékokat.

A KNYF válaszából azonban hivatalosan nem derült ki, hogy valóban Matolcsy Györgyék közvetlen környezetében, esetleg otthonában történtek-e ezek a cselekmények.