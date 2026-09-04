A Fidesz reagált Vitézy Dávid bejelentésére, a párt szerint a Tisza-kormány ismét a magyar vidéket bünteti

A kormány döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról, ugyanakkor az alföldi oldalon az eredetileg tervezett kétszer két sáv helyett kétszer egy sávos útszakasz épülhet meg. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg.
A Fidesz szerint a mohácsi Duna-híd fejlesztésének visszavágása ismét a magyar vidéket bünteti
Nagy Bálint, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Tisza-kormány döntése azt üzeni a vidéken élőknek, hogy
a vidékieknek ez is elég lesz”.
A korábbi közlekedési államtitkár szerint a döntés nem takarékos gazdálkodás, hanem szűklátókörűség és a magyar vidék ismételt büntetése.
A fideszes politikus szerint nem arról van szó, hogy a korábban a Tisza által túlárazottnak nevezett beruházáson valóban pénzt takarítanak meg.
Úgy véli, a kormány egyszerűen drasztikusan csökkenti a fejlesztés műszaki tartalmát, a megspórolt összeget pedig máshol költi el.
Nagy Bálint szerint mindez az inkompetenciát és a stratégiai gondolkodás teljes hiányát bizonyítja.
Nemcsak Mohács, az egész térség közlekedése érintett
A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat nem csupán Mohács és a környező települések fejlődése miatt fontos. A beruházásnak szerinte jelentős szerepe lehet a Balkán, Szerbia és az Európai Unió közötti tranzitforgalom hatékonyabb szervezésében is.
A Hercegszántó és a szerbiai Béreg közötti határátkelőhely korszerűsítésével, valamint az 51-es, az 55-ös és az 57-es főutak fejlesztésével és a szerb oldalon épülő, úgynevezett Vajdaság mosolya gyorsforgalmi úttal új közlekedési kapcsolat jöhet létre. Ez Szerbia irányából közvetlenebb elérést biztosíthat az M6-os autópályához.
Nagy Bálint szerint a fejlesztés így az M5-ös autópálya és az M0-s terheltségét is mérsékelhetné, miközben javítaná az egész térség közlekedési rendszerét. Az új észak-déli összeköttetés Magyarország tranzitország-szerepét is erősíthetné, és ezáltal növelhetné a tranzitforgalomból származó bevételeket.
A Fidesz szerint régi adósságot enged el a Tisza
Nagy Bálint a Mohácsi-híd megépítését és a hozzá kapcsolódó, megfelelő kapacitású úthálózat létrehozását a rendszerváltás óta fennálló kormányzati adósságnak nevezte. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés a Fidesz-KDNP számára fontos volt, a Tisza-kormány azonban szerinte nem fejleszteni akar, hanem csak a beruházásból elvehető milliárdokat látja.
Ez az igazi hűtlen kezelés! Magyarország ennél többet érdemel”
- fogalmazott a fideszes politikus.