A Fidesz reagált Vitézy Dávid bejelentésére, a párt szerint a Tisza-kormány ismét a magyar vidéket bünteti

A kormány döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról, ugyanakkor az alföldi oldalon az eredetileg tervezett kétszer két sáv helyett kétszer egy sávos útszakasz épülhet meg. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg.

A mohácsi Duna-híd látványtervei (Forrás: SPECIÁLTERV Kft.)

A Fidesz szerint a mohácsi Duna-híd fejlesztésének visszavágása ismét a magyar vidéket bünteti

Nagy Bálint, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Tisza-kormány döntése azt üzeni a vidéken élőknek, hogy

a vidékieknek ez is elég lesz”.

A korábbi közlekedési államtitkár szerint a döntés nem takarékos gazdálkodás, hanem szűklátókörűség és a magyar vidék ismételt büntetése.

A fideszes politikus szerint nem arról van szó, hogy a korábban a Tisza által túlárazottnak nevezett beruházáson valóban pénzt takarítanak meg.

Úgy véli, a kormány egyszerűen drasztikusan csökkenti a fejlesztés műszaki tartalmát, a megspórolt összeget pedig máshol költi el.

Nagy Bálint szerint mindez az inkompetenciát és a stratégiai gondolkodás teljes hiányát bizonyítja.

Nemcsak Mohács, az egész térség közlekedése érintett

A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat nem csupán Mohács és a környező települések fejlődése miatt fontos. A beruházásnak szerinte jelentős szerepe lehet a Balkán, Szerbia és az Európai Unió közötti tranzitforgalom hatékonyabb szervezésében is.

A Hercegszántó és a szerbiai Béreg közötti határátkelőhely korszerűsítésével, valamint az 51-es, az 55-ös és az 57-es főutak fejlesztésével és a szerb oldalon épülő, úgynevezett Vajdaság mosolya gyorsforgalmi úttal új közlekedési kapcsolat jöhet létre. Ez Szerbia irányából közvetlenebb elérést biztosíthat az M6-os autópályához.

Nagy Bálint szerint a fejlesztés így az M5-ös autópálya és az M0-s terheltségét is mérsékelhetné, miközben javítaná az egész térség közlekedési rendszerét. Az új észak-déli összeköttetés Magyarország tranzitország-szerepét is erősíthetné, és ezáltal növelhetné a tranzitforgalomból származó bevételeket.

A Fidesz szerint régi adósságot enged el a Tisza

Nagy Bálint a Mohácsi-híd megépítését és a hozzá kapcsolódó, megfelelő kapacitású úthálózat létrehozását a rendszerváltás óta fennálló kormányzati adósságnak nevezte. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés a Fidesz-KDNP számára fontos volt, a Tisza-kormány azonban szerinte nem fejleszteni akar, hanem csak a beruházásból elvehető milliárdokat látja.

Ez az igazi hűtlen kezelés! Magyarország ennél többet érdemel”

- fogalmazott a fideszes politikus.