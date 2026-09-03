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MOHU MOL Zrt

A MOHU megszüntetné a készpénzes kifizetést a REpontokon, tiltakozik a Mi Hazánk

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A Mi Hazánk szerint a MOHU terve, amely megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a REpontokon, újabb korlátozást jelentene a magyar emberek számára. A párt szerint a MOHU a készpénz helyett a levásárlást vagy a bankszámlára utalást erőltetné, ezért közleményben tiltakoztak ennek bevezetése ellen.
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MOHU MOL ZrtMi Hazánkkészpénzes fizetésMohu

A Mi Hazánk szerint azzal, hogy a MOHU a REpontokon teljesen megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét, azt a törvényi kötelezettséget is eltöröltetné, amely jelenleg biztosítja, hogy a visszaváltott palackok után járó 50 forint készpénzben is kérhető legyen.

Ha a MOHU megszünteti a készpénzes kifizetést, azzal a nagy áruházláncok járnak jól, hiszen a vásárlásra felhasználható kupon összege náluk marad (Fotó: Ladóczki Balázs)
Ha a MOHU megszünteti a készpénzes kifizetést, azzal a nagy áruházláncok járnak jól, hiszen a vásárlásra felhasználható kupon összege náluk marad (Fotó: Ladóczki Balázs)

A MOHU alapvető jogától fosztaná meg a lakosságot

A közlemény szerint a változtatással két lehetőség maradna: a visszajáró összeget a visszaváltó személy helyben levásárolhatná, vagy bankszámlára kérhetné. A Mi Hazánk szerint ez azért elfogadhatatlan, mert a készpénzhasználat a polgárok szabadságának fontos része.

A párt azt állítja, hogy a készpénzes kifizetés megszüntetésével elsősorban a nagy áruházláncok járhatnának jól, hiszen a vásárlásra felhasználható kupon összege náluk maradna. A MOHU azon érvelését pedig, miszerint a készpénzes kifizetés „felesleges” és „technikailag nem indokolt”, a Mi Hazánk egyszerű mellébeszélésnek tartja.

A közleményben azt is kifogásolják, hogy egy monopolhelyzetben lévő vállalat saját szempontjai szerint alakítaná át a rendszert. A párt szerint nem a készpénzes kifizetést kellene megszüntetni, hanem a REpont-rendszer működését kellene javítani. A Mi Hazánk szerint ehhez elsősorban több visszaváltó automatára és több REpontra lenne szükség. Emellett a kiskereskedőket is megfelelő anyagi és logisztikai ösztönzőkkel kellene érdekeltté tenni abban, hogy visszaváltóhelyeket működtessenek.

A párt Gazdasági és Turisztikai Kabinetjének elnöke, Dr. Fiszter Zsuzsanna szerint a készpénzhasználat korlátozását nem fogadhatják el. A Mi Hazánk álláspontja szerint a készpénzhez való hozzáférés a szabadság egyik fontos garanciája, ezért 

a párt felszólította a MOHU-t, hogy ne vezesse ki a készpénzes kifizetést a REpontokról.

 

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