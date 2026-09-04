Élesedik a vita, a minisztérium is nemet mondott a MOHU készpénzmentes REpontjaira

A MOHU javaslata szerint megszűnne a készpénzes kifizetés a REpontokon, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium azonban nem támogatja az elképzelést. A tárca szerint a visszaváltási díj készpénzes visszatérítését továbbra is biztosítani kell, hogy azok is hozzájuthassanak a pénzükhöz, akik nem vásárolnak a visszaváltáskor, vagy nem rendelkeznek bankszámlával.
A minisztérium nem ért egyet a MOHU terveivel
A vita azután éleződött ki, hogy Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója bejelentette: a társaság javasolni fogja a készpénzhasználat megszüntetését. A MOHU szerint a jelenlegi szabályozás előírja a készpénzes visszafizetés lehetőségét, ennek megváltoztatása pedig hozzájárulhatna a palackgyűjtéssel összefüggő köztisztasági és közbiztonsági problémák kezeléséhez.
Gajdos László minisztériuma ezzel szemben úgy látja, hogy a készpénzes visszatérítés a rendszer fontos része. Szerintük a visszaváltási díj egyik alapvető célja éppen az, hogy ösztönözze az embereket a palackok és dobozok visszajuttatására, ezért mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy visszakapja a korábban befizetett összeget.
A tárca szerint a közterületi problémák kezelése ráadásul alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdés. Érvelésük szerint ha a lakosság és a társasházak megfelelően működnének együtt a visszaváltási rendszerrel, a problémák egy része eleve nem jelentkezne.
A minisztérium ezt egyértelműen meg is fogalmazta:
Abban az esetben, ha a lakosság a palackokat a megfelelő helyre, azaz a visszaváltási helyekre juttatja vissza, a problémák egy része visszaszorulhat, amelynek következtében az emberek biztonságérzete és életminősége is javítható.”
Az ÉKFM ugyanakkor a Telexnek azt is hangsúlyozta, hogy a palackgyűjtéssel összefüggő közterületi gondok jelentős része már a visszaváltási rendszer bevezetése előtt is létezett, és más országokban is tapasztalhatók, ahol régóta működik a betétdíjas rendszer.
A minisztérium ezért inkább olyan megoldásokat tartana megfelelőnek, amelyek megkönnyítik a palackok szabályos összegyűjtését, illetve megnehezítik a kukák átkutatását. Külföldön például olyan palacktartókat helyeznek a kukák mellé, amelyekre az emberek külön letehetik a visszaváltható csomagolásokat, illetve olyan gyűjtőedényeket is alkalmaznak, amelyek fizikailag akadályozzák a hulladék kitúrását.
A tárca szerint a lakosság biztonságérzetének javítása fontos, de erre nem a visszaváltási lehetőség korlátozása vagy a készpénzes kifizetés megszüntetése a megfelelő válasz. Ráadásul a minisztérium közlése szerint a MOHU-val a készpénzmentes visszaváltásról még egyeztetés sem történt.
A Mi Hazánk is tiltakozik a készpénzes kifizetés megszüntetése ellen
Mint korábban megírtuk, a MOHU terve ellen a Mi Hazánk is felszólalt. A párt szerint a készpénzes kifizetés megszüntetése újabb korlátozást jelentene, miközben a visszaváltott palackok után járó pénzt a jövőben csak helyben levásárolni vagy bankszámlára utalni lehetne.
A párt szerint a készpénzhasználat a polgárok szabadságának fontos része, ezért elfogadhatatlannak tartják annak megszüntetését a REpontokon. A Mi Hazánk azt is állítja, hogy a változtatás elsősorban a nagy áruházláncoknak kedvezhetne, mivel a levásárolható kuponként visszaadott összeg végül náluk maradna, ha a vásárló nem készpénzben kapja vissza.
Hont András reagált a minisztérium érvelésére
A minisztérium azon állítására, miszerint a problémák egy része megszűnne, ha a lakosság megfelelő helyre juttatná vissza a palackokat, Hont András ironikusan reagált. A publicista azt írta:
a lakossággal van a gond! Pedig minden gond megoldódna, ha megfelelő helyre tennék. Szárazon.”
A kérdés így egyelőre nem dőlt el: a MOHU a készpénzes kifizetés megszüntetésében látja az egyik lehetséges megoldást a palackgyűjtéssel kapcsolatos problémákra, a minisztérium viszont éppen a készpénzes visszatérítés fenntartását tartja fontosnak. Az ÉKFM szerint a közterületi gondokat más eszközökkel kellene kezelni.