Élesedik a vita, a minisztérium is nemet mondott a MOHU készpénzmentes REpontjaira

A MOHU javaslata szerint megszűnne a készpénzes kifizetés a REpontokon, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium azonban nem támogatja az elképzelést. A tárca szerint a visszaváltási díj készpénzes visszatérítését továbbra is biztosítani kell, hogy azok is hozzájuthassanak a pénzükhöz, akik nem vásárolnak a visszaváltáskor, vagy nem rendelkeznek bankszámlával.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium nem támogatja a MOHU elképzelését (Fotó: Ladóczki Balázs)

A minisztérium nem ért egyet a MOHU terveivel

A vita azután éleződött ki, hogy Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója bejelentette: a társaság javasolni fogja a készpénzhasználat megszüntetését. A MOHU szerint a jelenlegi szabályozás előírja a készpénzes visszafizetés lehetőségét, ennek megváltoztatása pedig hozzájárulhatna a palackgyűjtéssel összefüggő köztisztasági és közbiztonsági problémák kezeléséhez.

Gajdos László minisztériuma ezzel szemben úgy látja, hogy a készpénzes visszatérítés a rendszer fontos része. Szerintük a visszaváltási díj egyik alapvető célja éppen az, hogy ösztönözze az embereket a palackok és dobozok visszajuttatására, ezért mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy visszakapja a korábban befizetett összeget.

A tárca szerint a közterületi problémák kezelése ráadásul alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdés. Érvelésük szerint ha a lakosság és a társasházak megfelelően működnének együtt a visszaváltási rendszerrel, a problémák egy része eleve nem jelentkezne.

A minisztérium ezt egyértelműen meg is fogalmazta:

Abban az esetben, ha a lakosság a palackokat a megfelelő helyre, azaz a visszaváltási helyekre juttatja vissza, a problémák egy része visszaszorulhat, amelynek következtében az emberek biztonságérzete és életminősége is javítható.”

Az ÉKFM ugyanakkor a Telexnek azt is hangsúlyozta, hogy a palackgyűjtéssel összefüggő közterületi gondok jelentős része már a visszaváltási rendszer bevezetése előtt is létezett, és más országokban is tapasztalhatók, ahol régóta működik a betétdíjas rendszer.

A minisztérium ezért inkább olyan megoldásokat tartana megfelelőnek, amelyek megkönnyítik a palackok szabályos összegyűjtését, illetve megnehezítik a kukák átkutatását. Külföldön például olyan palacktartókat helyeznek a kukák mellé, amelyekre az emberek külön letehetik a visszaváltható csomagolásokat, illetve olyan gyűjtőedényeket is alkalmaznak, amelyek fizikailag akadályozzák a hulladék kitúrását.