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Mol

Magyar Péter nekiment a Molnak, következményeket helyezett kilátásba Hernádi Zsoltnak

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Magyar Péter élesen bírálta az ukrán Naftogazzal kötött megállapodást, és kijelentette: a Tisza-kormány alatt nem épülhet ukrán olajtároló Magyarországon. A miniszterelnök Hernádi Zsolttal is egyeztetett, majd a parlamentben következményeket helyezett kilátásba a Mollal szemben.
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A parlamentben is felmerült, hogy a Mol és az ukrán Naftogaz memorandumot írt alá egy Magyarországon, az ukrán határ közelében kialakítható olajtároló kapacitásról. A megállapodás nyilvánosságra kerülése után Magyar Péter telefonon egyeztetett Hernádi Zsolttal, majd a parlamentben keményen bírálta a vállalat eljárását.

Mol
Az ukrán Naftogaz a Mollal írt alá szándéknyilatkozatot egy magyarországi olajtároló lehetőségének vizsgálatáról (Forrás: Wikipédia)

Magyarországon tárolnák az Ukrajnának szánt üzemanyagot

A Naftogaz közölte, hogy a Kárpát Gazdasági Fórumon kötött megállapodást a Mollal az Ukrajna szükségleteit szolgáló kőolajtermék-tároló kapacitások kialakításáról.

A létesítményt Magyarország területén, az ukrán–magyar határ közelében hoznák létre. Az ukrán vállalat szerint az együttműködésre azért van szükség, mert az ország üzemanyag-infrastruktúráját folyamatos orosz támadások érik. Az új tároló több célt is szolgálna:

  • biztonságosabbá tenné Ukrajna üzemanyag-ellátását,
  • bővítené az ellátási útvonalakat,
  • a támadási zónákon kívül teremtene új tárolókapacitást,
  • erősítené a magyar–ukrán energetikai együttműködést.

A Naftogaz szerint a beruházás nemcsak az ukrán fogyasztók ellátásának stabilitását növelné, hanem a határon átnyúló energetikai infrastruktúra fejlesztését is elősegítené.

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A Mol szerint még csak egy lehetőséget vizsgálnak

A Mol közleményt adott ki, amely jóval korábbi szakaszban lévő elképzelésként mutatta be az együttműködést.

A társaság szerint egyelőre sem konkrét tervek, sem engedélyek, sem pedig pénzügyi források nem állnak rendelkezésre.

A magyar olajvállalat hangsúlyozta, hogy jelenleg csupán a műszaki, pénzügyi, környezetvédelmi és biztonsági feltételeket vizsgálják. Ez a folyamat akár több évig is eltarthat, ezért a Mol szerint ebben a szakaszban nem volt szükség a magyar kormány bevonására.

A társaság arra is emlékeztetett, hogy az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj- és szénhidrogénkészleteik tárolásában. A Mol-csoport jelenleg is őriz Magyarországon uniós és unión kívüli országokhoz tartozó készleteket – írja a Világgazdaság.

Mol
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egyeztetett Magyar Péterrel az ukrán olajtároló ügyéről (Fotó: Németh Kata)

Magyar Péter következményeket helyezett kilátásba

Magyar Péter a parlamentben beszámolt róla, hogy az ügy nyilvánosságra kerülése után hosszan egyeztetett telefonon Hernádi Zsolttal. A miniszterelnök parlamenti felszólalásában azt állította, hogy a Mol elnök-vezérigazgatója szerint a vállalat még az Orbán-kormány felhatalmazásával kezdett tárgyalni a beruházásról.

Magyar Péter ugyanakkor közölte, hogy a Tisza-kormány semmilyen tájékoztatást nem kapott a tárgyalásokról. Leszögezte:

Amíg Tisza-kormány van, nem fog megépülni sehol Magyarországon az ukránoknak olajtároló, senkinek sem kell félnie.

A miniszterelnök a parlamentben felolvasta azt az SMS-t is, amelyet a Hernádi Zsolttal folytatott beszélgetés után küldött. Az üzenetben elfogadhatatlannak nevezte a Mol eljárását, és felszólította a vállalat vezetőjét, hogy a társaság a 25 százalékos tulajdonosának megfelelően kezelje a magyar államot.

Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk

– jegyezte meg a kormányfő, és leszögezte, hogy elvárja a Moltól, hogy viselkedjen úgy a magyar állammal, mint egy 25 százalékos tulajdonossal. 

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