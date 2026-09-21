Magyar Péter nekiment a Molnak, következményeket helyezett kilátásba Hernádi Zsoltnak

A parlamentben is felmerült, hogy a Mol és az ukrán Naftogaz memorandumot írt alá egy Magyarországon, az ukrán határ közelében kialakítható olajtároló kapacitásról. A megállapodás nyilvánosságra kerülése után Magyar Péter telefonon egyeztetett Hernádi Zsolttal, majd a parlamentben keményen bírálta a vállalat eljárását.

Az ukrán Naftogaz a Mollal írt alá szándéknyilatkozatot egy magyarországi olajtároló lehetőségének vizsgálatáról (Forrás: Wikipédia)

Magyarországon tárolnák az Ukrajnának szánt üzemanyagot

A Naftogaz közölte, hogy a Kárpát Gazdasági Fórumon kötött megállapodást a Mollal az Ukrajna szükségleteit szolgáló kőolajtermék-tároló kapacitások kialakításáról.

A létesítményt Magyarország területén, az ukrán–magyar határ közelében hoznák létre. Az ukrán vállalat szerint az együttműködésre azért van szükség, mert az ország üzemanyag-infrastruktúráját folyamatos orosz támadások érik. Az új tároló több célt is szolgálna:

biztonságosabbá tenné Ukrajna üzemanyag-ellátását,

bővítené az ellátási útvonalakat,

a támadási zónákon kívül teremtene új tárolókapacitást,

erősítené a magyar–ukrán energetikai együttműködést.

A Naftogaz szerint a beruházás nemcsak az ukrán fogyasztók ellátásának stabilitását növelné, hanem a határon átnyúló energetikai infrastruktúra fejlesztését is elősegítené.