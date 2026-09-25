Nő a munkanélküliség, gyárak zárnak be, a kormánynak nincs érdemi foglalkoztatáspolitikája

Sorra zárnak be a gyárak, a munkahelyek száma csökken, a munkanélküliség nő, a kormány pedig nem tesz semmit – mutatott rá pénteki sajtótájékoztatóján Palóc André. A Fidesz képviselője emlékeztetett a KSH legfrissebb adataira, miszerint szerint több tízezer fővel csökkent a dolgozók száma. A munkaerőpiac jelenlegi helyzete azt mutatja, hogy a munkanélküliek jelentős része már legalább egy éve keres állást.

Palóc André szerint sorra érkeznek a hírek a gyárbezárásokról, nő a munkanélküliség, a Tisza-kormány mégsem tesz semmit (Forrás: Facebook)

Palóc André ezzel összefüggésben felidézte, hogy több gyár is bezárt Magyarországon:

Tószegen egy ismert, nagy magyarországi kerékpárgyártó üzem zár be, több mint 400 munkahely szűnik meg.

Bonyhádon az ismert és régóta emblematikus zománcgyár szűnik meg, 150 ember, 150 család megélhetése kerül veszélybe.

A korábban Lehel hűtőgépgyár néven ismert, ma Elektrolux néven működő üzem is bezár, ott 600 munkahely szűnik meg.

Győrben pedig egy autóalkatrész-beszállító gyár zár be, több mint 500 munkahely szűnik meg

– sorolta, majd rámutatott:

összességében csaknem 1700 olyan munkahely ismert, amelyek az idei évben a gyárbezárások miatt szűnnek meg.

Emlékeztetett: bizonytalan a sorsa annak a sárvári gyárnak is, amely a sajtóinformációk szerint esetleg a szomszédos országba helyezheti át a működését. Itt több mint 2000 munkahely sorsa vált bizonytalanná. Ez azt jelenti, hogy már csaknem négyezer olyan munkahelyről beszélhetünk, amely gyárbezárások vagy gyáráthelyezések miatt veszélybe került.

Több a munkanélküli, a Tisza-kormánynak még sincs érdemi foglalkoztatáspolitikája

A képviselő szerint a gazdaságnak lehetnek nagy számai, de a gyakorlatban az a legfontosabb, hogy van-e az embereknek munkahelyük, biztos megélhetésük. Ha gyárbezárások indulnak el, annak bizonyosan nem pozitív következményei lesznek.

És hogy miért fontos ez politikailag? Lehet azt mondani, hogy nem a kormány az, amelyik kirúgta ezeket az embereket. Valóban nem. A kormány azonban nem tesz semmit

– mutatott rá, hozzátéve: a helyi tiszás képviselők sem tesznek semmit, nem számíthatnak rájuk az emberek.

Alig fél év alatt négy gyár is bezárt

A kormányzati felelősséget Palóc André abban látja, hogy annak nincs érdemi foglalkoztatáspolitikája, aminek szerinte „1700 család, 1700 munkahely, 1700 bizonytalan élethelyzet” a tanúja. Nem foglalkoznak azzal, hogy embereknek megszűnnek a munkahelyei, pedig ezzel igenis teendője van a kabinetnek – hangsúlyozta, majd úgy fogalmazott: ahogy a munkahelyteremtés volt az előző kormányzat egyik legfőbb zászlóshajója, úgy most a gyárbezárásokkal indul sajnos ennek a kormánynak a tevékenysége.

Ne feledjük el, hogy öt hónap sem telt el azóta, hogy a kormány visszatért, azóta négy gyár bezárt

– hangsúlyozta.