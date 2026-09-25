Nő a munkanélküliség, gyárak zárnak be, a kormánynak nincs érdemi foglalkoztatáspolitikája

Sorra zárnak be a gyárak, a munkahelyek száma csökken, a munkanélküliség nő, a kormány pedig nem tesz semmit – mutatott rá pénteki sajtótájékoztatóján Palóc André. A Fidesz képviselője emlékeztetett a KSH legfrissebb adataira, miszerint szerint több tízezer fővel csökkent a dolgozók száma. A munkaerőpiac jelenlegi helyzete azt mutatja, hogy a munkanélküliek jelentős része már legalább egy éve keres állást.
Palóc André ezzel összefüggésben felidézte, hogy több gyár is bezárt Magyarországon:
- Tószegen egy ismert, nagy magyarországi kerékpárgyártó üzem zár be, több mint 400 munkahely szűnik meg.
- Bonyhádon az ismert és régóta emblematikus zománcgyár szűnik meg, 150 ember, 150 család megélhetése kerül veszélybe.
- A korábban Lehel hűtőgépgyár néven ismert, ma Elektrolux néven működő üzem is bezár, ott 600 munkahely szűnik meg.
- Győrben pedig egy autóalkatrész-beszállító gyár zár be, több mint 500 munkahely szűnik meg
– sorolta, majd rámutatott:
összességében csaknem 1700 olyan munkahely ismert, amelyek az idei évben a gyárbezárások miatt szűnnek meg.
Emlékeztetett: bizonytalan a sorsa annak a sárvári gyárnak is, amely a sajtóinformációk szerint esetleg a szomszédos országba helyezheti át a működését. Itt több mint 2000 munkahely sorsa vált bizonytalanná. Ez azt jelenti, hogy már csaknem négyezer olyan munkahelyről beszélhetünk, amely gyárbezárások vagy gyáráthelyezések miatt veszélybe került.
Több a munkanélküli, a Tisza-kormánynak még sincs érdemi foglalkoztatáspolitikája
A képviselő szerint a gazdaságnak lehetnek nagy számai, de a gyakorlatban az a legfontosabb, hogy van-e az embereknek munkahelyük, biztos megélhetésük. Ha gyárbezárások indulnak el, annak bizonyosan nem pozitív következményei lesznek.
És hogy miért fontos ez politikailag? Lehet azt mondani, hogy nem a kormány az, amelyik kirúgta ezeket az embereket. Valóban nem. A kormány azonban nem tesz semmit
– mutatott rá, hozzátéve: a helyi tiszás képviselők sem tesznek semmit, nem számíthatnak rájuk az emberek.
Alig fél év alatt négy gyár is bezárt
A kormányzati felelősséget Palóc André abban látja, hogy annak nincs érdemi foglalkoztatáspolitikája, aminek szerinte „1700 család, 1700 munkahely, 1700 bizonytalan élethelyzet” a tanúja. Nem foglalkoznak azzal, hogy embereknek megszűnnek a munkahelyei, pedig ezzel igenis teendője van a kabinetnek – hangsúlyozta, majd úgy fogalmazott: ahogy a munkahelyteremtés volt az előző kormányzat egyik legfőbb zászlóshajója, úgy most a gyárbezárásokkal indul sajnos ennek a kormánynak a tevékenysége.
Ne feledjük el, hogy öt hónap sem telt el azóta, hogy a kormány visszatért, azóta négy gyár bezárt
– hangsúlyozta.
Az üzemanyagnál védett árra van szükség
Palóc André szerint a kabinet nem akar érdemi kérdésekről beszélni, ehelyett folytatja a terelést és a „színházat”, amelynek szerinte a magyar családok a nézői. Lehet, hogy a színházban folyik a színielőadás, de ha utána nincs munkája az embereknek, és otthon nem tudják megvenni, amire szükségük van, mert nincs munkájuk, akkor az igenis komoly kockázat – fogalmazott.
Hasonlóan vélekedett az üzemanyagárak kapcsán is: a megemelkedett ár a kereskedelmi szereplőket, a fuvarosokat és az autósokat, valamint számos családot is nehéz helyzetbe hoz.
Egy parlamenti e-mailben megkereste őt például egy édesanya is, aki kifogásolta, hogy egy 13 éves, 150 lóerőnél erősebb autó miatt luxusautó-tulajdonosnak minősül.
A képviselő szerint „rendkívül cinikus” a kormányzat hozzáállása, ha egy ilyen autó tulajdonosának nem jár támogatás arra hivatkozva, hogy luxusautóról van szó. Palóc André emlékeztetett, a Fidesz-frakció javaslatot nyújtott be a korábbi védett üzemanyagár visszaállítására. Ennek értelmében a dízel árát 615-re, a 95-ös benzinét pedig 595-re csökkentenék. Ez mindenkire egyformán érvényes volt, minden magyar családnak érdemben ugyanolyan, egyenlő segítséget tudott biztosítani, nem zárta ki több mint háromnegyedét a magyar családoknak abból a segítségből, amit a Tisza odadobott nekik – mondta Palóc André.