Megszületett a döntés az álltitkári kinevezésről – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium, miután a lap arról érdeklődött, mikor neveznek ki munkaügyi államtitkárt. Mint ismert ugyanis, a Tisza-kormány megalakulása óta betöltetlen a tisztség.

Négy hónap után kiválasztották a munkaügyi államtitkárt Kátai-Németh Miklós tárcájánál (Forrás: Facebook)

A részletekről mindössze annyit közöltek Kátai-Németh Vilmos tárcájánál, hogy az államtitkár személyéről megszületett a döntés, jelenleg a kinevezés hivatalos kihirdetésére várnak. Az új vezető nevét nem árulták el, azt ugyanakkor igen, hogy fontos feladata lesz a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi szakterületek egységes politikai és szakmai koordinációja, valamint a terület képviselete.

Romló foglalkoztatottsággal kell megbirkóznia a munkaügyi államtitkárnak

A lap felhívta a figyelmet, hogy az új államtitkárra fontos feladatok várhatnak, a munkaerőpiacról ugyanis több kedvezőtlen hír is érkezik. A KSH adatai szerint

május és július között 29 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző év azonos időszakához képest.

Közben több gyárbezárást is bejelentettek: a győri WKW Hungária és az Electrolux jászberényi üzeme mellett az Accell Hunland tószegi kerékpárgyára és a több mint 115 éves bonyhádi zománcgyár is megszűnik. A bezárások összesen több mint 1200 dolgozót érintenek.

A tárcától a Magyar Nemzet megkérdezte azt is, nem okozott-e zavart például a gyárbezárások kapcsán, hogy nem volt munkaügyi államtitkár. „Nem” – válaszolta a minisztérium, majd kifejtették, hogy a munkaügyi szabályozással, a foglalkoztatáspolitikával és a munkavédelemmel kapcsolatos szakmai munka folyamatos, a tárcánál működő három helyettes államtitkár elvégzi a szükséges teendőket. Végezetül megjegyezték, hogy a minisztérium a munkahelyeket és a munkavállalókat érintő konkrét ügyeket, így a jelentősebb létszámleépítéseket és gyárbezárásokat is figyelemmel kíséri, és szükség esetén egyeztet az illetékes szereplőkkel.