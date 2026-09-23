Oroszország leállíthatja a kőolajszállítást a MOL és a Naftogaz megállapodása miatt

Oroszország leállíthatja a kőolajszállítást Magyarországra. Ennek oka az lehet, hogy a MOL szándéknyilatkozatot írt alá az ukrán Naftogaz vállalattal üzemanyag-tároló kapacitások magyarországi kiépítéséről Ukrajna szükségleteire – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A portál azt is közölte, hogy Igor Juskov, az orosz Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető szakértője egy orosz lapnak nyilatkozva kijelentette: a Mol lépése puskaporos hordóként működhet Moszkva számára, a kereskedelem leállítása pedig Oroszországnak nem okozna problémát.

A Mol és a Naftogaz megállapodása miatt leállíthatják a kőolajszállítást Magyarországra Fotó: Mediaworks

Az orosz szakértő szerint az elzárással megspórolt energiahordozókat Oroszország tengeri úton harmadik országokba irányíthatná át.

A Naftogaz részéről Szerhij Fedorenko ideiglenes igazgatótanácsi elnök a Kárpáti Gazdasági Fórumon aláírt megállapodást az ukrán üzemanyag-infrastruktúra védelme és a piaci stabilitás szempontjából kulcsfontosságúnak nevezte, mivel a tárolókat az orosz tüzérségi és rakétatámadások hatótávolságán kívül hoznák létre.

Az ukrán fél várakozásai szerint a beruházás hosszabb távon szavatolhatná az ukrán fogyasztók ellátásbiztonságát, miközben előmozdíthatná a két ország közötti, határokon átnyúló energetikai infrastruktúra fejlődését is.

Évekig nem lehetne Naftogazzal aláírt dokumentumokból semmi

A Mol később álláspontját pontosítva közölte, hogy a memorandumot nem egy már véglegesített beruházásként kell kezelni. A vállalat közlése szerint a megállapodás egy olyan nemzetközi együttműködési rendszer része, amelyben az európai államok kölcsönösen támogatják egymást a stratégiai kőolaj- és egyéb szénhidrogénkészletek raktározásában. Hozzátették, Magyarországon jelenleg is tárolnak olyan készleteket, amelyek más uniós vagy EU-n kívüli országok stratégiai tartalékát képezik.

A Naftogazzal aláírt dokumentum alapján jelenleg kizárólag a technikai feltételeket, a finanszírozási opciókat, valamint a környezetvédelmi, hatósági és biztonsági előírásokat mérik fel

– ismertették. A Mol hangsúlyozta, hogy ez a vizsgálati szakasz akár több évig is eltarthat, és egyelőre sem konkrét tervek, sem engedélyek, sem pedig biztosított pénzügyi háttér nem áll a projekt mögött.

Ezek alapján a MOL, úgy látja, hogy egyelőre mindössze arról van szó, hogy megvizsgálják, létezik-e elvi lehetőség egy ilyen projekt későbbi kivitelezésére.

Az olajtársaság azt is közölte, mindezek miatt nem volt még szükség arra, hogy a cég a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba. Hozzátették, amint elindul az érdemi vizsgálat, minden szükséges egyeztetést lefolytatnak a hazai hatóságokkal és döntéshozókkal.