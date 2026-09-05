Nagy Attila Tibor nem kímélte a kormányt, a kabinet felét leváltaná

– Lassan már kezdem azt gondolni, hogy a kormány tagjainak legalább a felét ki kéne rúgni, le kéne váltani – vélekedett az Indexnek adott interjújában Nagy Attila Tibor. A politikai elemző a hírportál felelős szerkesztőjével, Murányi Andrással beszélgetett a Pillanatkép című műsorban, ahol kifejtette: hosszan lehetne sorolni azokat a problémákat, amelyek azt mutatják, hogy a miniszterek több mint fele nem vált be, és nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Nagy Attila Tibor úgy vélekedett, a Magyar Péter vezette kormány tagjainak legalább a felét le kéne váltani, ugyanis nem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (Forrás: Facebook)

Szerinte Magyar Péter gyakori szereplése is részben ebből fakadó kényszer lehet: a miniszterelnök maga is felismerhette, hogy egyre több személyzeti probléma jelentkezik a saját kormányán belül. Murányi András a kérdésről úgy gondolja, egy éven belül lesz kormányátalakítás, amelynek során egy-két minisztert lecserélhetnek. Nagy Attila Tibor rámutatott: a miniszterelnöknek ez nem lesz könnyű döntés, hiszen ezzel azt is elismerné, hogy nem megfelelő embereket kért fel a feladatra. Ennek ellenére az elemző elképzelhetőnek tartja, hogy a kormányfő egy-két tárcavezetőtől megválik.