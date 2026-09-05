Nagy Attila Tibor nem kímélte a kormányt, a kabinet felét leváltaná

– Lassan már kezdem azt gondolni, hogy a kormány tagjainak legalább a felét ki kéne rúgni, le kéne váltani – vélekedett az Indexnek adott interjújában Nagy Attila Tibor. A politikai elemző a hírportál felelős szerkesztőjével, Murányi Andrással beszélgetett a Pillanatkép című műsorban, ahol kifejtette: hosszan lehetne sorolni azokat a problémákat, amelyek azt mutatják, hogy a miniszterek több mint fele nem vált be, és nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Szerinte Magyar Péter gyakori szereplése is részben ebből fakadó kényszer lehet: a miniszterelnök maga is felismerhette, hogy egyre több személyzeti probléma jelentkezik a saját kormányán belül. Murányi András a kérdésről úgy gondolja, egy éven belül lesz kormányátalakítás, amelynek során egy-két minisztert lecserélhetnek. Nagy Attila Tibor rámutatott: a miniszterelnöknek ez nem lesz könnyű döntés, hiszen ezzel azt is elismerné, hogy nem megfelelő embereket kért fel a feladatra. Ennek ellenére az elemző elképzelhetőnek tartja, hogy a kormányfő egy-két tárcavezetőtől megválik.
Magyar Péter viselkedése értékes információval szolgálhat a külföldi titkosszolgálatoknak
Nagy Attila Tibor az adásban arról beszélt, úgy véli, a kormányfő megnyilvánulásai
értékes információval szolgálhat a külföldi nagykövetségek számára, amelyek akár pszichológiai elemzést is készíttethetnek a miniszterelnök személyiségéről és tárgyalástechnikájának gyenge pontjairól, ezzel segítve a későbbi tárgyalópartnerek felkészítését.
Az elemző hangsúlyozta: minél hosszabbak a miniszterelnök élő bejelentkezései, és minél többet beszél azokon, annál részletesebb személyiségrajz állítható össze róla. Úgy véli, ezt akár ellenérdekelt külföldi titkosszolgálatok is felhasználhatják annak feltérképezésére, hogy hol lehetnek a magyar kormány sebezhető pontjai.
Az adásban szó volt még arról, mit jelent, hogy néhány százaléknyit csökkent a Tisza Párt támogatottsága, profitálhat-e a Fidesz és a Mi Hazánk a kormányoldal hibáiból, a miniszterelnök valóban bevonja-e a választókat a napi politikába, vagy csak annak illúzióját kelti.