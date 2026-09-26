Nagy Feró fél, hogy érte is eljöhetnek a rendőrök

A 80 éves zenész szerint kevesebb fellépésre kérik fel, de ezt nem bánja: már ő is válogatósabb, és örül, hogy nem kell állandóan utaznia. Nagy Feró a Story kérdésére ugyanakkor elismerte, hogy fél a jelenlegi helyzettől. A Kádár-korszakban átélt rendőri fellépéseket és megfigyelést idézte fel, majd úgy fogalmazott: „Igen, félek!” Arról nem számolt be, hogy vele szemben jelenleg eljárás indult volna.
Nagy Feró nem kapott pénzt a Fidesz melletti kiállásért
Az interjúban a korábbi kulturális támogatások is szóba kerültek.
Nagy Feró azt mondta, meglepték az ügyben emlegetett összegek, neki azonban nincs miről beszámolnia.
Állítása szerint nem kapott pénzt azért, mert a Fidesz mellett kampányolt vagy nyilvánosan kiállt mellette. Azt is cáfolta, hogy másfél millió forintért lépett volna fel egy DPK-rendezvényen: elmondása szerint arra felkérést sem kapott.
Tóth Gabit kedveli, Mándoki Lászlóban nem bízik
Nagy Ferót arról is kérdezték, kit tart hitelesnek a Fidesz mellett feltűnő ismert emberek közül. Tóth Gabit nevezte meg, a többiek szerepvállalását viszont nem érti. Mándoki Lászlóról külön is beszélt: azt mondta, nem bízik benne, és kételkedik abban, hogy híve a Fidesznek vagy Orbán Viktornak.