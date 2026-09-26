Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„A hányingerkeltő Szoboszlai a barátaival együtt törölgesse a könnyeit” – ukrán sajtószemle

nagy feró

Nagy Feró fél, hogy érte is eljöhetnek a rendőrök

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nagy Feró a Storynak adott interjúban arról beszélt, hogy tart a korábbi politikai szerepvállalása következményeitől. Azt állítja, a Fidesz melletti kiállásáért egyetlen fillért sem kapott, és a színpadtól sem készül visszavonulni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nagy ferófideszstorytóth gabiorbán viktormándoki lászlófellépésrendőrség

A 80 éves zenész szerint kevesebb fellépésre kérik fel, de ezt nem bánja: már ő is válogatósabb, és örül, hogy nem kell állandóan utaznia. Nagy Feró a Story kérdésére ugyanakkor elismerte, hogy fél a jelenlegi helyzettől. A Kádár-korszakban átélt rendőri fellépéseket és megfigyelést idézte fel, majd úgy fogalmazott: „Igen, félek!” Arról nem számolt be, hogy vele szemben jelenleg eljárás indult volna. 

Nagy Feró
Nagy Feró állítása szerint nem kapott pénzt azért, mert nyilvánosan kiállt a Fidesz mellett (Fotó: Mudra László - Origo)

Nagy Feró nem kapott pénzt a Fidesz melletti kiállásért

Az interjúban a korábbi kulturális támogatások is szóba kerültek. 

Nagy Feró azt mondta, meglepték az ügyben emlegetett összegek, neki azonban nincs miről beszámolnia.

Állítása szerint nem kapott pénzt azért, mert a Fidesz mellett kampányolt vagy nyilvánosan kiállt mellette. Azt is cáfolta, hogy másfél millió forintért lépett volna fel egy DPK-rendezvényen: elmondása szerint arra felkérést sem kapott. 

Utcára vonult a tömeg: így nézett ki a tüntetés a Terror Házánál - Galéria

Tóth Gabit kedveli, Mándoki Lászlóban nem bízik

Nagy Ferót arról is kérdezték, kit tart hitelesnek a Fidesz mellett feltűnő ismert emberek közül. Tóth Gabit nevezte meg, a többiek szerepvállalását viszont nem érti. Mándoki Lászlóról külön is beszélt: azt mondta, nem bízik benne, és kételkedik abban, hogy híve a Fidesznek vagy Orbán Viktornak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!