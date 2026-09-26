Nagy Feró fél, hogy érte is eljöhetnek a rendőrök

A 80 éves zenész szerint kevesebb fellépésre kérik fel, de ezt nem bánja: már ő is válogatósabb, és örül, hogy nem kell állandóan utaznia. Nagy Feró a Story kérdésére ugyanakkor elismerte, hogy fél a jelenlegi helyzettől. A Kádár-korszakban átélt rendőri fellépéseket és megfigyelést idézte fel, majd úgy fogalmazott: „Igen, félek!” Arról nem számolt be, hogy vele szemben jelenleg eljárás indult volna.

Nagy Feró állítása szerint nem kapott pénzt azért, mert nyilvánosan kiállt a Fidesz mellett (Fotó: Mudra László - Origo)

Nagy Feró nem kapott pénzt a Fidesz melletti kiállásért

Az interjúban a korábbi kulturális támogatások is szóba kerültek.

Nagy Feró azt mondta, meglepték az ügyben emlegetett összegek, neki azonban nincs miről beszámolnia.

Állítása szerint nem kapott pénzt azért, mert a Fidesz mellett kampányolt vagy nyilvánosan kiállt mellette. Azt is cáfolta, hogy másfél millió forintért lépett volna fel egy DPK-rendezvényen: elmondása szerint arra felkérést sem kapott.