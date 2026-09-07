Fellángolt a vita a tűzifaprogramról: Orbán Viktor volt minisztere feltette a több milliárdos kérdést

Gajdos László miniszter bejelentette, hogy megduplázzák a Szociális Tűzifa Program keretében igényelhető tűzifa mennyiségét, valamint az erre biztosított keretösszeget. Emellett szeptember 15-től 27-ről 5 százalékra csökkentik a kereskedésekben vásárolt tűzifa áfáját. Nagy István volt agrárminiszter szerint azonban az intézkedés végrehajtása körül továbbra is számos megválaszolatlan kérdés van.
Nagy István szerint 4,2 milliárd forinttal tartoznak az erdőgazdaságoknak
A szociális tüzelőanyag-program keretében a települési önkormányzatok természetbeni támogatásként ingyenes tűzifát, egyes helyeken pedig barnakőszenet biztosítanak a rászoruló háztartásoknak. A jogosultsági feltételeket az önkormányzatok saját rendeleteikben határozzák meg, ezért azok településenként eltérhetnek. Nagy István emlékeztetett:
az Orbán-kormányok idején több mint kétezer önkormányzat nyújthatott be igénylést a programra, amely évente mintegy 180–200 ezer háztartásnak nyújtott segítséget. A 2025-ös programra a kormány ötmilliárd forintot biztosított. 2026 januárjában a rendkívüli hideg miatt az érintett önkormányzatok gyorsított eljárásban további tűzifát igényelhettek.
Ahogyan arról korábban is nyilatkozott az Origónak, az intézkedés 4,2 milliárd forintos költsége szerepelt a tárca költségvetésében, és az átadás-átvétel idején rendelkezésre is állt, az állami erdőgazdaságok azonban állítása szerint a mai napig nem kapták meg a nekik járó összeget.
A 4,2 milliárd forint a tárca költségvetésében benne volt, az átadás-átvételkor rendelkezésre állt. Azonban a mai napig nincs kifizetve az állami erdőgazdaságok felé”
– fogalmazott Nagy István, aki szerint nonszensz, hogy a kifizetések a mai napig váratnak magukra.
Mennyi idő kell még ahhoz, hogy átutalják a jogos összeget? Öt hónap telt el a választás óta!”
Arra is kíváncsi, hogy a kormány esetleg a korábbi program fedezetének bevonásával tervezi-e megvalósítani az új vállalásokat, „vagy a hangzatos szociális tűzifaprogram-keretösszeg duplázását és az áfacsökkentést ennek az összegnek a bevonásával tervezik megvalósítani?” Nagy István hangsúlyozta, az állami erdőgazdaságok joggal várják el, hogy megkapják az elvégzett munkáért járó pénzt. Hangsúlyozta, hogy az élő környezetért való felelősség azt is magában foglalja, hogy az elvégzett munkát, a szolgáltatást, a kitermelt fa árát tisztességgel ki kell fizetni az állami erdőgazdaságoknak.
Egyelőre nem tudni, kik és mikor igényelhetik a dupla mennyiséget
Nagy István szerint a kormány bejelentése után továbbra sem ismertek a program végrehajtásának legfontosabb részletei. A volt agrárminiszter egyebek mellett arra vár választ:
- változnak-e a rászorultsági feltételek;
- bővül-e az igénylők köre;
- a korábbi jogosultak kétszer annyi tűzifát kapnak-e;
- mikor hirdetik meg a részletes feltételeket;
- mikortól lehet jelentkezni a programra;
- képes-e együttműködni a két érintett minisztérium;
- mikor oldják fel a fakitermelési moratóriumot;
- mikor indulhat újra a kitermelés az állami erdőgazdaságokban.
Mikor hirdetik meg ezeket a feltételeket? Mikor lehet rá jelentkezni? Képes-e a két új minisztérium együttműködni e kérdésben? Vagy egymásra várnak?”
– kérdezte Nagy István, aki szerint hosszabb távú megoldást szerinte a lakóépületek szigetelése, az energiahatékonysági beruházások és a korszerűbb fűtési rendszerek elterjesztése jelentené. Ehhez az új kormány számára uniós KEHOP-források is rendelkezésre állnak, amelyek Nagy István szerint „tökéletesen alkalmasak lennének egy ilyen nagyszabású program és valódi segítségnyújtás” finanszírozására.
A volt agrárminiszter úgy látja, egy kormányzati ciklus elején egyértelműen jelezni kellene, hogy a rövid távú támogatások mellett milyen hosszabb távú programmal kívánják csökkenteni a vidéki háztartások energiaköltségeit.
Az áfacsökkentés még nem garantál alacsonyabb tűzifaárat
A tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése jelentős segítséget adhat a fával fűtő háztartásoknak, különösen azokon a kistelepüléseken, amelyek nem kapcsolódnak a gázhálózathoz. A kedvezmény ugyanakkor csak akkor jelenik meg teljes egészében a családok kiadásaiban, ha a kereskedők az adócsökkentést továbbadják a vásárlóknak. Nagy István arra figyelmeztetett, hogy erre nincs kötelező biztosíték:
Semmilyen jogi vagy hatósági garancia nincs arra, hogy a kereskedők a teljes áfacsökkentést továbbadják a fogyasztóknak”
A jogszabály kizárólag a fizetendő adó mértékét mérsékli, a tűzifa nettó fogyasztói árát nem szabályozza. A szeptember 15-i bevezetés ráadásul egybeesik a fűtési szezon kezdetével és a tűzifa-beszerzés fő időszakával. A hirtelen megugró kereslet miatt ezért fennáll a veszélye annak, hogy a kereskedők megemelik a nettó árakat, és az adócsökkentés egy része végül a kereskedelmi árrésben jelenik meg.
További problémát okozhatnak a nyári fakitermelési korlátozások. Nagy István szerint „valódi ellentmondás feszül a kormányzati ígéretek és a szabályozás között”, mivel a kitermelési korlátozások fizikailag akadályozzák a készletek gyors felhalmozását.
Szeptember van, feloldják-e a fakitermelési moratóriumot? Mikor indulhat az erdőgazdaságokban a fakitermelés?”
– tette fel a kérdést. Szerinte a késlekedés helyi hiányt, sorban állást és logisztikai fennakadásokat okozhat. A későn kitermelt, friss tűzifa nedvességtartalma ráadásul magasabb, ezért alacsonyabb a fűtőértéke, elégetése pedig jobban terheli a környezetet.
Az elmaradt döntéseknek és intézkedéseknek nagyobb kárát fogják érezni a rászorultak, illetve a fával fűtők, mint az áfacsökkentés előnyét”
– zárta értékelését a volt agrárminiszter.