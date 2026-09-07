Fellángolt a vita a tűzifaprogramról: Orbán Viktor volt minisztere feltette a több milliárdos kérdést

Gajdos László miniszter bejelentette, hogy megduplázzák a Szociális Tűzifa Program keretében igényelhető tűzifa mennyiségét, valamint az erre biztosított keretösszeget. Emellett szeptember 15-től 27-ről 5 százalékra csökkentik a kereskedésekben vásárolt tűzifa áfáját. Nagy István volt agrárminiszter szerint azonban az intézkedés végrehajtása körül továbbra is számos megválaszolatlan kérdés van.

Nagy István szerint az állami erdőgazdaságok még a rendkívüli téli ellátás után járó 4,2 milliárd forintot sem kapták meg (Forrás: Facebook/Nagy István)

Nagy István szerint 4,2 milliárd forinttal tartoznak az erdőgazdaságoknak

A szociális tüzelőanyag-program keretében a települési önkormányzatok természetbeni támogatásként ingyenes tűzifát, egyes helyeken pedig barnakőszenet biztosítanak a rászoruló háztartásoknak. A jogosultsági feltételeket az önkormányzatok saját rendeleteikben határozzák meg, ezért azok településenként eltérhetnek. Nagy István emlékeztetett:

az Orbán-kormányok idején több mint kétezer önkormányzat nyújthatott be igénylést a programra, amely évente mintegy 180–200 ezer háztartásnak nyújtott segítséget. A 2025-ös programra a kormány ötmilliárd forintot biztosított. 2026 januárjában a rendkívüli hideg miatt az érintett önkormányzatok gyorsított eljárásban további tűzifát igényelhettek.

Ahogyan arról korábban is nyilatkozott az Origónak, az intézkedés 4,2 milliárd forintos költsége szerepelt a tárca költségvetésében, és az átadás-átvétel idején rendelkezésre is állt, az állami erdőgazdaságok azonban állítása szerint a mai napig nem kapták meg a nekik járó összeget.

A 4,2 milliárd forint a tárca költségvetésében benne volt, az átadás-átvételkor rendelkezésre állt. Azonban a mai napig nincs kifizetve az állami erdőgazdaságok felé”

– fogalmazott Nagy István, aki szerint nonszensz, hogy a kifizetések a mai napig váratnak magukra.

Mennyi idő kell még ahhoz, hogy átutalják a jogos összeget? Öt hónap telt el a választás óta!”

Arra is kíváncsi, hogy a kormány esetleg a korábbi program fedezetének bevonásával tervezi-e megvalósítani az új vállalásokat, „vagy a hangzatos szociális tűzifaprogram-keretösszeg duplázását és az áfacsökkentést ennek az összegnek a bevonásával tervezik megvalósítani?” Nagy István hangsúlyozta, az állami erdőgazdaságok joggal várják el, hogy megkapják az elvégzett munkáért járó pénzt. Hangsúlyozta, hogy az élő környezetért való felelősség azt is magában foglalja, hogy az elvégzett munkát, a szolgáltatást, a kitermelt fa árát tisztességgel ki kell fizetni az állami erdőgazdaságoknak.