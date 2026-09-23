Kürtös László Antal nyitóbeszédében kiemelte, hogy a magyar emberek áprilisban nemcsak a változásra, hanem Európára és a Nyugatra is szavaztak. Hangsúlyozta, hogy Európának a saját hagyományos katonai erejére támaszkodva is képesnek kell lennie megvédeni a kontinenst.

Honvédelmi államtitkár: A NATO a biztonság sarokköve - képünk illusztráció

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ez azonban nem jelent elszakadást az Egyesült Államoktól, amely továbbra is nélkülözhetetlen szövetséges a térség egyensúlyának és tartós békéjének megőrzésében

– fűzte hozzá a konferencia megnyitóján.

A parlamenti államtitkár a NATO-t a biztonság sarokkövének nevezte, és rámutatott arra is, hogy a magyar kormány júniusban, egy hónappal hivatalba lépése után hiteles és fenntartható pénzügyi tervet fogadott el a hágai NATO-csúcson vállalt védelmi kiadási cél teljesítésére és jelenleg ennek a végrehajtásán dolgozik.