Hivatalosan is megerősítette Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miszerint október elsejével visszavonják Domokos Ferenc dandártábornok bűnügyi főigazgató, valamint helyettese, Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását – erről írt a 24.hu. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem köteles indokolni a NAV vezetése, és nem is tette.

Hivatalosan is megerősítette Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miszerint október elsejével visszavonják Domokos Ferenc dandártábornok bűnügyi főigazgató, valamint helyettese, Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását (Fotó: Mediaworks)

A távozó dandártábornok az elmúlt időszakban átmenetileg az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesének teendőit is ellátta, miután Kármán András pénzügyminiszter májusban felmentette a korábbi elnökhelyest, Demeter Tamást. Megüresedett székét szeptember 16-án foglalta el az új vezető, Sisák Attila.

Demeter Tamás korábbi elnökhelyettes gyors elmozdítása mögött egy március eleji incidens állt. Előléptetését egy somogyi szabadidőfarmon ünnepelte meg, ahol a NAV állományának egy dandártábornoka életét vesztette. A rendezvényen – amelyen a 24.hu információi szerint Domokos Ferenc is részt vett – fideszes államtitkárok szintén jelen voltak, így az esetet az áprilisi választások előtt igyekeztek elhallgatni a közvélemény elől.

A főigazgató pozícióját emellett az aranykonvoj-ügy is gyengítette: a Bűnügyi Főigazgatóság alá tartozó egység érintett volt abban az ukrán aranykonvoj elleni akcióban, amely pontosan a zselicvölgyi összejövetellel egy napon zajlott. Az ügy tisztázására Magyar Péter miniszterelnök júniusban belső vizsgálatot követelt a hatóságtól, a TEK és a titkosszolgálatok mintájára.