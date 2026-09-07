Az új NAV elnök új prioritásokat ígér

Sádt Mónika két évtizedet töltött a versenyszférába, most pedig Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését veszi át hamarosan. Az új NAV elnök szerint elfogadhatatlan, hogy évekig állnak ügyek, ez pedig a jövőben nem fog előfordulni. Elmondta: elkötelezett amellett is, hogy a vagyonosok nagyobb szerepet vállaljanak a közterhek viseléséből.
Szeptember 15-től Sádt Mónika veszi át a NAV vezetését, vezetői munkájának prioritásairól, valamint arról. hogy két évtizedes versenyszférába szerzett tapasztalata miben segítheti majd az új pozíció betöltésében, a Portfolio számára adott interjúban beszélt. Sádt Mónika szerint ugyan a NAV egy hivatal, ami súlyos jogszabályi keretek között működik, azonban meglepően sok a hasonlóság versenyszférával.
Úgy gondolom, hogy meglepően sok a párhuzam a kettő között. Egy olyan multinacionális vállalattól jövök, amelynek globális adófunkciója van, és amely az országok zömében jelen van – ez jól érzékelteti a komplexitást. Szakmailag fontos plusz információ lehet, hogy a cég jövedéki adóköteles termékeket értékesít, ami azt jelenti, hogy a teljes szakmai paletta ott van nálunk nap mint nap
– fogalmazott, és egyúttal reményét fejezte, ki, hogy az eredményorientáltsága, a rendszerszemlélete és a változásvezetési képessége hasznára válik majd NAV elnökként is. A páláyzat benyújtásának indoklása kapcsán az új NAV elnök elárulta a portál számára, hogy szakmai életútja volt az, ami miatt a jelentkezés mellett döntött, hiszen több oldalról is volt lehetősége a rendszer működésének megismerésére. „Az adóhatóságnál kezdtem a pályámat, azóta pedig több mint húsz éven keresztül tanácsadói, könyvvizsgálói és vállalati oldalról is láttam az adózás működését” – hangsúlyozta.
A másik maga a feladat jelentősége. A NAV működése egyszerre hat a költségvetés biztonságára, a vállalkozások mindennapi működésére, a gazdaság versenyképességére és az állami intézményekbe vetett bizalomra. Kevés olyan vezetői szerep van, ahol annak, hogy egy szervezet mennyire jól működik, ennyire közvetlen és széles társadalmi hatása lehet. Ez számomra nagyon erős motiváció
– nyomatékosította.
A jövőbeni működés kapcsán hangsúlyozta, hogy a szakmai alapokon való döntés, a hitelesség és a kiszámítható működés lesz a legfontosabb. Az ugyanakkor leszögezte, hogy a törvényhozás nem a hivatal feladata, ugyanakkor nagyon fontosnak tartja, hogy megfelelő visszajelzést adjanak majd arról, hogy az egyes tervezeteknél mi az, ami praktikusan jó lehet.
A NAV vezetője egyúttal kitért az új kormány által felállított irányvonalakra és a hivatal korábbi, kritikákat kiváltó működésére is. Sádt Mónika szerint, ahogy minden magyar állampolgár, úgy ő is hallott az esetleges befolyásolással kapcsolatos vádakról, amit szerinte kezelni kell.
Először is a jövőre nézve ilyen nem fordulhat elő, hogy egy ügy indokolatlanul sokáig tartson, vagy bármi árnyéka vetüljön arra, hogy valamiféle befolyásolás történt
– hangsúlyozta.
Az interjú végén a NAV új elnöke kitért az NVVH kérdésére is, és jelezte, hogy szoros együttműködésre törekszik majd a hatósággal. „A közvagyon védelme mind az NVVH-nak, mind a NAV-nak feladata, ezért nagyon szorosan kell együttműködnünk, ez egy kiemelt feladat” – fogalmazott, valamint hozzátette: „Mindkettő intézmény feladatellátását törvény szabályozza. Ugyanakkor ez egy új folyamat is, ami miatt a jogszabályi keretet egyértelműen és a napi működés szempontjából implementálni kell”.
Végül a vagyonadóra is kitért, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy szerinte valódi társadalmi többség áll az intézkedés mögött. „Azt gondolom, a társadalom igen nagy többsége egyetért azzal, hogy a vagyonosabb emberek igenis vegyék ki jobban a részüket a terhek viseléséből. Az érintettek szempontjából persze megoszlanak a vélemények, de akkor is olyan támogatottság van emögött, ami fontos” – hangsúlyozta.
A mi adórendszerünk egyébként ilyen szempontból tényleg nem ideális, hiszen az szja ennyire alacsony, miközben az áfa viszont ennyire magas. Ez a kettő ugyanoda vezet: a vagyonosabbak relatíve kisebb részt vállalnak ebből. Hiszek a cél szerinti munkában, és ha meglesz a törvénytervezet, sokkal jobban fogjuk látni, ez mit tud hozni
– nyomatékosította.