Az új NAV elnök új prioritásokat ígér

Sádt Mónika két évtizedet töltött a versenyszférába, most pedig Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését veszi át hamarosan. Az új NAV elnök szerint elfogadhatatlan, hogy évekig állnak ügyek, ez pedig a jövőben nem fog előfordulni. Elmondta: elkötelezett amellett is, hogy a vagyonosok nagyobb szerepet vállaljanak a közterhek viseléséből.

A NAV új elnöke szerint kívül és belül is áttekintik majd a hivatal működését

Fotó: NAV

Szeptember 15-től Sádt Mónika veszi át a NAV vezetését, vezetői munkájának prioritásairól, valamint arról. hogy két évtizedes versenyszférába szerzett tapasztalata miben segítheti majd az új pozíció betöltésében, a Portfolio számára adott interjúban beszélt. Sádt Mónika szerint ugyan a NAV egy hivatal, ami súlyos jogszabályi keretek között működik, azonban meglepően sok a hasonlóság versenyszférával.

Úgy gondolom, hogy meglepően sok a párhuzam a kettő között. Egy olyan multinacionális vállalattól jövök, amelynek globális adófunkciója van, és amely az országok zömében jelen van – ez jól érzékelteti a komplexitást. Szakmailag fontos plusz információ lehet, hogy a cég jövedéki adóköteles termékeket értékesít, ami azt jelenti, hogy a teljes szakmai paletta ott van nálunk nap mint nap

– fogalmazott, és egyúttal reményét fejezte, ki, hogy az eredményorientáltsága, a rendszerszemlélete és a változásvezetési képessége hasznára válik majd NAV elnökként is. A páláyzat benyújtásának indoklása kapcsán az új NAV elnök elárulta a portál számára, hogy szakmai életútja volt az, ami miatt a jelentkezés mellett döntött, hiszen több oldalról is volt lehetősége a rendszer működésének megismerésére. „Az adóhatóságnál kezdtem a pályámat, azóta pedig több mint húsz éven keresztül tanácsadói, könyvvizsgálói és vállalati oldalról is láttam az adózás működését” – hangsúlyozta.

A másik maga a feladat jelentősége. A NAV működése egyszerre hat a költségvetés biztonságára, a vállalkozások mindennapi működésére, a gazdaság versenyképességére és az állami intézményekbe vetett bizalomra. Kevés olyan vezetői szerep van, ahol annak, hogy egy szervezet mennyire jól működik, ennyire közvetlen és széles társadalmi hatása lehet. Ez számomra nagyon erős motiváció

– nyomatékosította.