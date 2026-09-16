Új bűnügyi vezetőt neveztek ki a NAV-hoz

Hivatalba lépett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese, Sisák Attila – közölte az adóhatóság. Kiemelték: az új vezető személyében olyan szakember kerül a NAV nyomozóinak élére, aki pályafutását a közpénzügyi érdekek védelmének szentelte.
Sisák Attila az új elnökhelyettes a NAV-nál
Az új elnökhelyettes kiemelt feladata lesz
a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása,
valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Küldetésének tekinti továbbá a társhatóságokkal való nemzeti és nemzetközi együttműködés megerősítését, fejlesztését.
Sisák Attila évtizedes tapasztalattal rendelkezik a költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés területén. Pályafutása során a rendőrségnél, a Pénzügyminisztériumban, a Vám- és Pénzügyőrségnél, majd a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál dolgozott, legutóbb pedig az OTP Bank Szankciós Szűrési Osztályát vezette.