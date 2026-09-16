Káosz a köbön: vezető nélküli hivatalok és átalakítások miatt háborognak a kommentelők

Navracsics Tibor közösségi oldalán arról írt, hogy négy és fél hónappal a kormányváltás után még mindig hiányzik a vezető a kormányhivatalok felében, miközben a kormány ahol csak éri, szét akarja verni az önkormányzatokat. A politikus bejegyzésében azt kérdezte: „Ön biztos benne, hogy ez a működőképes és emberséges Magyarország?” A kommentelők véleménye bár megoszlik, szép számmal érkeztek olyan reakciók, amelyek bírálják a kormány döntéseit.

Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

Navracsics Tibor kérdésére kemény válaszok érkeztek

„Ez egyáltalán nem emberséges Magyarország így!” – írta az egyik hozzászóló.

Más ennél is élesebben fogalmazott:

Ez minden, csak nem az. Ez egy dilettáns, inkompetens társaság minden idők legt.hóbb miniszterelnökével. Siralmas, szánalmas és az országra nézve nagyon veszélyes, amit művelnek...

Többen a kormány működését általánosságban bírálták. Mások szerint a jelenlegi működés komoly veszélyeket hordoz.

Ebbe a működésbe kódolva van a katasztrófa

– írták, egy másik hozzászóló pedig így összegezte véleményét:

Ez káosz a köbön!

A hozzászólások között ennél jóval keményebb vélemények is megjelentek. Egy kommentelő így jellemezte a kormány működését:

amatőr kólásdobozok gyülekezete!

Egy másik hozzászóló pedig így fogalmazott:

Mi következik azután, hogy kiutasították az orosz diplomatákat? Gyalázatos hazaáruló banda a Tisza! Egyetlen céljuk, hogy szétrombolják az országot! Elég volt belőlük, takarodjanak!

Új főispánokat nevezett ki a kormányfő

A miniszterelnök hétfő este újabb főispánokat nevezett ki. Kálmán János a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt, Mészáros Gábor a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, Török Tamás István pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezeti szeptember 15-től.

A 19 vármegye közül azonban továbbra is kilencben, valamint Budapesten sincs új kormányhivatal-vezető. Az előző vezetők megbízatása májusban járt le.

Október 1-jén hatályba lép az a törvény, amely megszünteti a főispán elnevezést, és a kormánymegbízott megnevezést állítja vissza. Így azokban a megyékben, ahol addig nem neveznek ki vezetőt, már nem is biztos, hogy főispáni kinevezés történik.