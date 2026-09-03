Navracsics Tibor: Komoly csalódást okozhat Magyar Péter kormánya

Navracsics Tibor, korábbi igazságügyi és közigazgatási miniszter, valamint egykori európai uniós biztos volt Rónai Egon vendége a Konkrétan legutóbbi adásában. A beszélgetésben az Orbán-kormány 16 évének mérlege mellett az uniós pénzek körüli konfliktus, az igazságszolgáltatás és az önkormányzatok helyzete, a 2026-os választási vereség, valamint az új Tisza-kormány első hónapjai is terítékre kerültek – írja az Index.

Navracsics Tibor egyetemi tanár, volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Nem lát valódi fordulatot

Navracsics több ponton is kritikusan értékelte a korábbi kormányzati döntéseket, ugyanakkor egyértelművé tette:

szerinte nem lehet az elmúlt 16 évet egyszerűen a korrupcióval és a hatalommal való visszaéléssel azonosítani.

A politikai felelősséget szerinte világosan el kell választani a jogi felelősségtől. A Tisza-kormány eddigi teljesítményéről pedig úgy vélekedett, hogy a várt politikai fordulat egyelőre elmaradt.

Az Index szerint Navracsics egyik legerősebb kijelentése az új kormány működésével kapcsolatban hangzott el. A volt miniszter úgy látja, hogy

a Tisza a kampányban teljesen új politikai kultúrát ígért, ehhez képest azonban egyelőre nem lát valódi szakítást a korábbi gyakorlattal.

Navracsics szerint a Tisza túl magasra tette a választói elvárásokat, így idővel komoly csalódás is következhet. Az elmúlt 16 év értékelését ugyanakkor ő sem tartja ennyire egyszerűnek: szerinte a problémákat nem lehet egyetlen szűk politikai csoport hatalommal való visszaélésére visszavezetni.

Én nem hittem abban sem, hogy az elmúlt 16 év az csupán egy szűk, zárt, rosszindulatú, maffiózó társaság hatalommal való visszaélése lenne. Ennél sokkal bonyolultabb kérdés volt ez a 16 év.

Orbán Viktorral is voltak vitái

Felmerült az is, hogy az Orbán-kormányon belül valóban zajlottak-e érdemi viták, vagy végső soron minden kérdésben a miniszterelnöké volt a döntő szó.

Navracsics Tibor erre úgy válaszolt: „Voltak nagyon éles viták”, ezeket azonban jellemzően igyekeztek a kormány falain belül tartani.

Példaként a közélet átláthatóságáról szóló, végül elbukott törvénytervezetet említette. Mint mondta, az ügyben a kormányon belül is komoly nézeteltérés alakult ki.