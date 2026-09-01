Nem csak a tanév indul, több jelentős változás is életbe lép mától

Nem csak a tanév kezdődik ma – az ezzel kapcsolatos változásokat itt foglaltuk össze –, több olyan szabály is életbe lép, ami szinte mindenkit érint. A legtöbbeket vélhetően az, hogy mától csökken a vényköteles gyógyszerek áfája, ami az ellenzék szerint legfeljebb néhány gombóc fagyi árát jelenti megtakarításban, ráadásul Magyar Péter többet ígért a kampányban.

Szeptember elseje több szempontból is fordulópont lesz Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Az ígéretekkel ellentétben csak a vényköteles gyógyszerek áfája csökken nullára

Szeptember elsejétől 5 százalékról nullára csökken a vényköteles gyógyszerek áfája. Azonban arra figyelni kell, attól, hogy egy gyógyszert az orvos receptre ír fel, attól nem lesz automatikusan áfamentes. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0 százalékos áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tb-támogatással olcsóbbak legyenek.

@origo_hu Magyar Péter bejelentette: áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Újabb könnyítés jöhet a betegeknek: szeptember 1-jétől megszűnhet az áfa a vényköteles gyógyszereken. #origo #magyarpeter #parlament #áfa #vény #gyógyszer #egeszseg ♬ eredeti hang – Origo - Origo

Emellett azok a gyógyszerek, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el receptúra alapján, azoknak a vénykötelességtől függetlenül is 0 százalék lesz az áfája. Ez azonban a kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú ilyen készítményekre nem vonatkozik, ezeknek továbbra is 27 százalék lesz az áfája.

Bár a Tisza-kormány ezzel kapcsolatban sokszor igyekszik hangoztatni, hogy a kampányban megígérték, most pedig megcsinálták, azonban a kampányban mások mellett Magyar Péter is azt mondta, hogy az összes gyógyszer áfáját csökkentenék, erre azonban egyelőre nem került sor.

Emellett az sem elhanyagolható a tisztánlátás érdekében, hogy számszerűsítsük a Tisza-kormány intézkedését. Az áfacsökkentés a gyógyszerészek számításai szerint a legtöbb esetben csak néhány tíz forinttal mérséklődik, a nagyobb megtakarítás pedig elsősorban a drágább, nem támogatott készítményeknél lehet érezhető. De utóbbi esetben is csupán párszáz forintról lehet beszélni.

Így ha valaki havi rendszerességgel több ilyen gyógyszert is kell, hogy szedjen akkor sem fog tudni többet megtakarítani nagyjából ezer forintnál havonta.

A kézzel írt nyugtákat is jelenteni kell a NAV-nak

A vállalkozóknak is komoly változás jön szeptember elsejétől. Mostantól ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugták adatairól is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A Világgazdaság ezzel kapcsolatban jelezte, hogy ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos nyugtatömb eltűnik, csupán azt, hogy az így kiállított bizonylatok adatai is bekerülnek az adóhatóság rendszerébe.

Az adatokat a nyugta kibocsátását követő három naptári napon belül, napi összesítésben és adómértékenkénti bontásban kell beküldeni.

A NAV ugyanakkor négy hónapos átállási időszakot biztosít: ez 2026. szeptember elsejétől december 31-ig tart.