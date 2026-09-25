Boris Pistorius: Ez nem háború, hanem terror a civilek ellen

A német tárcavezető hangsúlyozta: az elmúlt években is megbízható és jó volt a két ország között a katonai szakmai együttműködés, erre építik majd a kapcsolatok fejlesztését a jövőben. Boris Pistorius példaként említette, hogy megbízható partnerként kívánnak részt venni olyan fegyverrendszerekkel kapcsolatos tudások átadásában, mint a Panzerhaubitze 2000 vagy a Leopard-család.

Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romolusz Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Boris Pistorius a meglévő lehetőségek kiaknázását nevezte a legfontosabb feladatnak, majd arról beszélt, hogy a fejlesztéseket szükségessé teszi az Oroszország felől érkező fenyegetés, amely napról napra erősödik és komolyabbá válik, legyen szó az Ukrajna polgári lakossága vagy az észak-atlanti szövetségi rendszer tagállamai elleni akciókról.

Hangsúlyozta: az orosz elnök semmilyen szándékot nem mutat annak a háborúnak a befejezésére, amellyel nemcsak egy szuverén állam, hanem az évtizedek alatt kiépített békerendszer ellen intézett támadást.

Boris Pistorius kiemelte: ezekre a kihívásokra anélkül ad a szövetség választ, hogy eszkalálná a helyzetet, majd azt hangsúlyozta, a NATO-tagállamoknak a forrásaik, képességeik és határozottságuk is megvan ehhez.

Az áprilisi magyar választás eredményére utalva a német kormánytag hangsúlyozta: Magyarország nagyon sokakba önt bátorságot azok közül, akik autoriter vagy ahhoz hasonló rendszerekben élnek, megmutatva, hogy ilyen körülmények között is lehetséges a demokrácia és a demokratikus erők győzelme.

Szeretnék szívből köszönetet mondani, hogy visszatértetek

– fogalmazott Boris Pistorius.

Amikor a NATO-tagállamokat Oroszország felől érő hibrid támadásokról kérdezték, a német védelmi miniszter úgy nyilatkozott, sokasodnak ezek az akciók, Putyin tesztel és provokál, próbálja kipuhatolni, mennyire határozott és egységes a válasz.

Hangsúlyozta: a szövetség nem hagyott kétséget afelől, hogy képes és kész megvédeni magát.

Németország a NATO-val együttműködve támogatja Ukrajnát

– jelentette ki egy másik kérdésre válaszolva Boris Pistorius, jelezve, hogy ez a segítség főleg a légvédelemre és a közelítő télre való felkészülésre összpontosul. Utóbbi kapcsán arról beszélt: Ukrajnában korábbi teleken sok idős fagyott meg az orosz támadások miatt fűtetlen otthonában.

Ez nem háború, hanem terror a civilek ellen

– jelentette ki Boris Pistorius.