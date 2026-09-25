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németország

Boris Pistorius: Ez nem háború, hanem terror a civilek ellen

20 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni, és ez kiváló hír országaink, a NATO tagállamai és az egész szövetség számára - hangsúlyozta Boris Pistorius, jelezve, a tárgyalás során számos olyan területet azonosítottak, ahol erősíthető az együttműködés, legyen szó logisztikáról, képzésről vagy a közös gyakorlatokról.
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németországmagyarországnémetháború

A német tárcavezető hangsúlyozta: az elmúlt években is megbízható és jó volt a két ország között a katonai szakmai együttműködés, erre építik majd a kapcsolatok fejlesztését a jövőben. Boris Pistorius példaként említette, hogy megbízható partnerként kívánnak részt venni olyan fegyverrendszerekkel kapcsolatos tudások átadásában, mint a Panzerhaubitze 2000 vagy a Leopard-család.

Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romolusz Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romolusz Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Boris Pistorius a meglévő lehetőségek kiaknázását nevezte a legfontosabb feladatnak, majd arról beszélt, hogy a fejlesztéseket szükségessé teszi az Oroszország felől érkező fenyegetés, amely napról napra erősödik és komolyabbá válik, legyen szó az Ukrajna polgári lakossága vagy az észak-atlanti szövetségi rendszer tagállamai elleni akciókról.

Hangsúlyozta: az orosz elnök semmilyen szándékot nem mutat annak a háborúnak a befejezésére, amellyel nemcsak egy szuverén állam, hanem az évtizedek alatt kiépített békerendszer ellen intézett támadást.

Boris Pistorius kiemelte: ezekre a kihívásokra anélkül ad a szövetség választ, hogy eszkalálná a helyzetet, majd azt hangsúlyozta, a NATO-tagállamoknak a forrásaik, képességeik és határozottságuk is megvan ehhez.

Az áprilisi magyar választás eredményére utalva a német kormánytag hangsúlyozta: Magyarország nagyon sokakba önt bátorságot azok közül, akik autoriter vagy ahhoz hasonló rendszerekben élnek, megmutatva, hogy ilyen körülmények között is lehetséges a demokrácia és a demokratikus erők győzelme.

Szeretnék szívből köszönetet mondani, hogy visszatértetek 

– fogalmazott Boris Pistorius.

Amikor a NATO-tagállamokat Oroszország felől érő hibrid támadásokról kérdezték, a német védelmi miniszter úgy nyilatkozott, sokasodnak ezek az akciók, Putyin tesztel és provokál, próbálja kipuhatolni, mennyire határozott és egységes a válasz.

Hangsúlyozta: a szövetség nem hagyott kétséget afelől, hogy képes és kész megvédeni magát.

Németország a NATO-val együttműködve támogatja Ukrajnát 

– jelentette ki egy másik kérdésre válaszolva Boris Pistorius, jelezve, hogy ez a segítség főleg a légvédelemre és a közelítő télre való felkészülésre összpontosul. Utóbbi kapcsán arról beszélt: Ukrajnában korábbi teleken sok idős fagyott meg az orosz támadások miatt fűtetlen otthonában. 

Ez nem háború, hanem terror a civilek ellen

– jelentette ki Boris Pistorius.

Magyarország védelme erős honvédségen és együttműködésen alapul

Magyarország védelme az erős magyar honvédségen, valamint az észak-atlanti és európai együttműködésen alapul 

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz, Magyarország honvédelmi minisztere a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közös pénteki sajtótájékoztatóján. A tárcavezető úgy fogalmazott: Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot mint Európa részét.

Utoljára 2020-ban járt német védelmi miniszter Magyarországon. A magyar honvédelmi miniszter szerint ennek oka a korábbi „egyértelmű elutasítás” volt.

Mostanra azonban a magyar-német kapcsolatok nemcsak a védelmi vonalon, hanem az erkölcsi értékek alapján is helyreálltak

– mondta, hozzátéve:

A magyar haderő fejlesztését a német eszközök szolgálták, a helikopter-, harckocsi- vagy lövegbeszerzések mind a német ipar dicsőségét mutatják. Példaként említette, hogy a NATO-nak felajánlott magyar nehézdandár nem indulhatott volna el német segítség nélkül.

A honvédelmi miniszter kitért arra is, hogy Magyarország számára a V4 együttműködés rendkívül fontos, ezért a visegrádi országok minisztereit fogadta elsőként, miután a Tisza-kormány megalakult.

Az MTI kérdésére a miniszter elmondta: a beszerzések részleteit ugyan nemzetbiztonsági okból nem ismertetheti, de Magyarország elkötelezett, hogy az európai védelmi ipart fejlessze, és a szélesebb értelemben vett észak-atlanti térségtől szerezze be az eszközöket.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kérdésre a miniszter közölte:

Magyarország álláspontja, hogy halálos eszközt és katonát nem küld az orosz-ukrán háborúba, a humanitárius segítség és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos. A magyar kormány azon dolgozik, hogy a lehető legjobb kapcsolata legyen a szomszédaival

Megjegyezte: a külügyminisztérium három hét alatt meg tudta tárgyalni az ukránokkal, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség visszakapja jogait.

Ezért döntöttünk úgy, hogy nem blokkoljuk tovább Ukrajna uniós csatlakozási procedúráját

– mondta, hozzátéve: a gyorsított eljárást azonban nem támogatja a kormány, nem lenne fair, ha Ukrajna „beelőzne” olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra.

 

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