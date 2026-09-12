Három magyar tűnt el a nepáli katasztrófában – ezt közölte a külügy

Továbbra sem tudni, mi történt azokkal a magyarokkal, akik a Nepált sújtó természeti katasztrófa idején tűntek el. A külügyminisztérium sajtóosztálya a Népszava megkeresésére közölte, hogy egyelőre nincs új információjuk az ügyben.

Továbbra sem találják a Nepálban eltűnt magyarokat. Fotó: PEDRO PARDO / AFP

Napok óta semmi hír: magyarokat keresnek a nepáli katasztrófa után

Augusztus 26-án a Kína által ellenőrzött Tibet és Nepál határvidékén gleccseromlás történt, amely pusztító villámáradást idézett elő. Az eddig ismert adatok szerint 1369 ember meghalt, 5132 személyt pedig eltűntként tartanak nyilván.

Kezdetben két, majd három eltűnt magyarról szóltak a hírek, a hivatalos adatokban azonban már csak egy magyar állampolgár szerepel.

A külügyminisztérium a Népszavának elmagyarázta az eltérés okát.

Tájékoztatásuk szerint három eltűnt, kettős állampolgárságú magyarról tudnak. Közülük ketten nem a magyar okmányaikkal kerültek be a külföldi nyilvántartásba, ezért a kínai hatóságok listáján csak egy eltűnt magyar állampolgár szerepel.

A minisztérium azt is közölte, hogy diplomatáik folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes hivatalokkal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel.

A Népszava beszámolója szerint Nepál a pusztító árvizek után 20 millió dolláros klímakártérítést kér. Az ország külügyminisztere közölte: Nepál a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának kevesebb mint 0,1 százalékáért felelős, miközben a Himalája csaknem 50 százalékkal gyorsabban melegszik a globális átlagnál.