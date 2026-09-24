Tíz év után újraindul a Népszabadság

Pont 10 évvel a megszűnése után, 2026. október 8-án újraindul a Népszabadság – közölte a Népszava. Bejelentették: az új Népszabadság online újságként és nyomtatott hetilapként működik tovább. Ismertették azt is, hogy a megszűnését követően a Népszabadság szellemi öröksége és védjegye továbbra is fennmaradt. A lap újraindításának alapvető feltétele a védjegy használatára vonatkozó engedély biztosítása volt, amit annak jogosultja, az újkori Népszabadság jelentős személyiségeit tömörítő Népszabadság Egyesület egyhangúlag hagyott jóvá.

Újraindul a Népszabadság Fotó: Origo

A megújuló Népszabadság online közéleti hírlapként definiálja magát

– jelentették ki. Az online felületen a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történéseit dolgozzák fel háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal. A lap emellett hetente nyomtatott kiadványként is megjelenik, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, a két sajtómárka egyesíti erőit. A Népszava tartalmai a jövőben a Népszabadság hetilapjában is megjelennek, így a két lap szellemi öröksége közös platformon egyesül.

A megújuló Népszabadság kiadója a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. A társaság 90 százalékos tulajdonrésze a jelenleg bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt. birtokába kerül, 10 százalékban pedig Tóth Ákos, az újrainduló Népszabadság főszerkesztője tulajdonolja. A 4Sight Media Group Zrt. az induláskor a lap két évnyi működéséhez elegendő forrást biztosít.