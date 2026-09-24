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Népszabadság

Kiderült, kik állnak az újrainduló Népszabadság mögött – köztük egy volt titkosszolgálati vezető fiának érdekeltsége

24 perce
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Bár a korábban bedőlt lap újraindulását már bejelentették, a kiadó mögött álló cégek eddig nagyjából ismeretlenek voltak. Sajtóinformációk szerint a Népszabadságot kiadó Liberty Press Kft. mögött álló 4Sight Media Group Zrt.-t négy cég birtokolja, amelyek között felbukkan egy egykori titkosszolgálati vezető fiának érdekeltsége és olyan is, amelyet mindössze egy eurós tőkével alapítottak Észtországban.
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Népszabadságújságtitkosszolgálat

Tíz év után újraindul a Népszabadság. A lap mögött a Liberty Press Kft. áll, amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. A társaság 90 százalékos tulajdonrésze a jelenleg bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt. birtokába kerül, 10 százalékban pedig Tóth Ákos, az újrainduló Népszabadság főszerkesztője tulajdonolja. A 4Sight Media Group Zrt. az induláskor a lap két évnyi működéséhez elegendő forrást biztosít.

Népszabadság
titkosszolgálati vezető fiának érdekeltségébe tartozik az újrainduló Népszabadság Fotó: Origo

Összeérnek a szálak a Népszabadságnál

A Media1 utánajárt, milyen céghálózat sejlik fel az újrainduló lap és a még bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt. mögött. A cég 90 százalékos tulajdonában áll a Liberty Press Kft., amelyhez a Népszava kiadói jogai is kerültek. Ennek a vállalkozásnak egyelőre a 2025-ös pénzügyi beszámolója sem érhető el, holott május 31-ig közzé kellett volna tenniük.

A portál által megismert cégiratok szerint a 4Sight Media Group mögött négy cég áll:

  • LaboCorp Group Kft.,
  • a Well Managment Kft.,
  • az L és K Holding Kft.,
  • és a Fisherman’s OÜ

A négy vállalkozásnál Laborc Sándor, Wonschina Gábor, Krnács Péter Pál, illetve Vető Balázs neve jelenik meg képviselőként vagy tulajdonosként. Az L és K Holding Kft. tulajdonosa és ügyvezetője Krnács Péter Pál, míg az észt Fisherman’s OÜ képviselője Vető Balázs.

Utóbbi két név a Forrás Társadalomkutató Alapítványhoz is kötődik, a nyilvános adatok szerint a szervezet vezetésében vesznek részt. A szervezet saját bevallása szerint közvélemény-kutatással, elemzéssel és tanácsadással foglalkozik. Vető Balázs nyilvánosan is társadalom- és politikai elemzőként jelenik meg, ráadásul a Népszava körüli változások kapcsán is felmerült, hiszen a lap tulajdonosi átalakulásakor ő lett a Népszava vezérigazgatója.

Az alapítvány honlapján található adatkezelési tájékoztató megnevezi a Véleménybázis Alapítványt, mint adatkezelőt és a fishermans.io domain is megjelenik benne. Ez azért figyelemre méltó, mert a 4Sight Media Group részvényesei között is szerepel a Fisherman’s OÜ.

A  részvényesi listán van még a LaboCorp Group Kft., amelynek ügyvezetője Laborc Sándor. A Well Managment Kft. ügyvezetője pedig Wonschina Gábor.

A Liberty Press múltjában a Média1 cikke szerint több végrehajtási eljárás is megjelent már, NAV-os, valamint fizetési meghagyásból eredően.

A 24.hu információ szerint az újrainduló Népszabadság mögött álló részvénytársaság tulajdonosai közül az észtországi vállalkozást mindössze 1 euró tőkével alapították. A tulajdonosi körben pedig megjelent egy volt titkosszolgálati vezető fiának érdekeltsége is.

 

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