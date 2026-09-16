Új főszerkesztőt kap a Népszava – fontos részletek derültek ki a lap jövőjével kapcsolatban

Komoly változások jöhetnek a Népszavánál: a május vége óta kizárólag online elérhető újság ismét megjelenhet nyomtatásban, igaz, már nem napilapként, hanem hetente. A lap élére közben új főszerkesztő kerülhet.

Ismét nyomtatásban jelenhet meg a Népszava – már az új főszerkesztő is megvan.

Rendeződhet a Népszava sorsa

Az Index értesülése szerint a Népszavát kiadó XXI. század Média Zrt. vezetői a szerda déli állománygyűlésen jelentették be, hogy októbertől Tóth Ákos veszi át a főszerkesztői posztot. A folyamatosan működő online kiadás mellett előreláthatólag

október közepén indulhat el a nyomtatott hetilap.

Tóth Ákos korábban a Népszabadságnál dolgozott, ahonnan főszerkesztő-helyettesként távozott, majd három éven át vezette a 168 Órát. Később a Jelen hetilapot kiadó Liberty Press ügyvezetője és alapító-főmunkatársa lett.

Az Index úgy tudja, hogy a Jelentől több újságíró is érkezhet a Népszavához.

Lakner Zoltán Tóth Ákos helyetteseként folytathatja, míg a lapot Németh Péter távozása óta megbízott főszerkesztőként irányító Horváth Gábor szintén helyettesként dolgozhat tovább. Hasonló pozíciót kaphat Varga Dóra és Szabó Brigitta is.

A Népszava nyomtatott napilapjának megjelenése május végén állt le, miután a Mediaworks több százmillió forintos tartozásra hivatkozva felfüggesztette a nyomtatást és a terjesztést. A napi printváltozat újraindítása továbbra sincs a közeli tervek között.

Egyelőre nem tudni, hogy a kiadó rendezte-e tartozását, illetve milyen forrásból finanszírozzák majd a lap működését. Az Index Vető Balázs vezérigazgatót is megkereste, ő azonban nem reagált a kérdésekre.