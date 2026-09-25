Szijjártó Péter letárgyalta és megvalósította, Magyar Péter pedig büszkén átadta a Nestlé új gyáregységeit

Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért is fontosak az olyan beruházások, mint a Nestlé Hungária Kft. Bükön átadott új gyáregységei – jelentette ki Magyar Péter a cég Purina állateledelgyárának átadóján, amely közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül elkészült. A miniszterelnök elmondta, a fejlesztésnek köszönhetően 1800-ra nőtt az üzemben dolgozók száma.

Magyar Péter átadta a Nestlé új gyáregységeit Fotó: Ladóczki Balázs

Ez segíti, hogy élhetővé váljon a magyar vidék, hogy a vasiaknak, a Győr-Moson-Sopron megyeieknek ne kelljen naponta átlépni a határt ahhoz, hogy tisztességes megélhetést találjanak

– hangsúlyozta a kormányfő.

Azt is elmondta, hogy üdvözli az olyan vállalati beruházásokat, amelyek munkahelyeket teremtenek és erősítik a magyar gazdaságot. A Nestlé a Purina gyárában csak a legutóbbi üzemegységei elindításával 260, illetve 130 új munkahelyet teremtett, ami kiszámítható és stabil jövedelmet jelent a helyi és a környékbeli embereknek – részletezte.

A gyártás, az export, a GDP mind fontosak a gazdaság és a nemzet szempontjából, de egyik sem lehet fontosabb az embernél

– jelentette ki a miniszterelnök. Jelezte: a kormányban is azon dolgoznak, és a vállalatoktól is azt várják el, hogy a magyar munkavállalók számára mindenkor biztonságos, kiszámítható és jogszerű környezetet biztosítsanak.

Az átadón felszólalt Kapitány István is, aki elmondta, hogy a kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra. A gazdasági és energetikai miniszter úgy fogalmazott: „Nagyon sok olyan dolgot tud az állam tenni, ami fontos egy beruházó számára, de utána nyilvánvalóan azt várjuk, hogy aki Magyarországra jön (…), az hosszú távú jövőt lásson Magyarországban, hogy tudásalapú gazdaságot működtessünk Európában”.

A kormány segíti abban a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, technikával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését, azonban kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló, közösség élvezhesse ennek sikerét – mondta a miniszter.