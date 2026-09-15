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A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai kedden délelőtt házkutatás miatt vonultak ki az Országos Onkológiai Intézethez. Az intézmény közlése szerint az NNI egy eszközbeszerzés jogi hátterét vizsgálja.
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Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI)Országos Onkológiai IntézetHegedűs Zsoltvizsgálatnyomozásházkutatáseszközbeszerzés

Kedden délelőtt házkutatást tartottak az Országos Onkológiai Intézetben, ahová a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói vonultak ki. A portál kezdetben úgy tudta, hogy a NAV is megjelent a helyszínen, ezt azonban Dank Magdolna főigazgató később telefonon cáfolta.

NNI
Egy beszerzés jogi hátterét vizsgálja az NNI az Országos Onkológiai Intézetben (Forrás: Google)

Egy eszközbeszerzést vizsgál az NNI

Az Országos Onkológiai Intézet a megkeresésre közölte, hogy gazdasági területet érintő eljárás zajlik az intézményben.

Az intézetben jelenleg, gazdasági területet érintő, egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik” 

– írták. A folyamatban lévő eljárásra hivatkozva további részleteket nem közöltek. 

Az üggyel kapcsolatban egyelőre az alábbiak ismertek:

  • az NNI nyomozói kedden délelőtt vonultak ki az intézethez;
  • a vizsgálat a gazdasági területet érinti;
  • egy eszközbeszerzés jogi hátterét ellenőrzik;
  • a főigazgató szerint a NAV nem volt jelen a helyszínen;
  • az eljárás részleteiről egyelőre nem adtak tájékoztatást.

A Telex kérdéseket küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is, de a cikk megjelenéséig nem érkezett érdemi válasz.

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Augusztusban már vizsgálat indult az intézetben

Az Országos Onkológiai Intézetben augusztusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is vizsgálatot rendelt el, miután bejelentés érkezett az Egészségügyi Minisztériumhoz. 

A tárcavezető akkori közlése szerint az ellenőrzést az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végezte. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében nem ismertette a bejelentés részleteit, a hozzászólások között azonban megosztott egy cikket az intézet állami és magánellátásban egyaránt dolgozó orvosainak gyakorlatáról. 

Az Elitmed.hu korábban arról írt, hogy egyes betegek az állami és a magánegészségügyi ellátás között mozogva akár több millió forintot is fizethettek a kezelésekért.

A lap szerint az állítólagos szabálytalanságok ügyében az intézet orvosigazgatójának, valamint Dank Magdolna főigazgatónak az érintettsége is felmerülhetett. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a keddi házkutatás, az eszközbeszerzés vizsgálata és az augusztusban elrendelt ellenőrzés között van-e közvetlen összefüggés.

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