Kedden délelőtt házkutatást tartottak az Országos Onkológiai Intézetben, ahová a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói vonultak ki. A portál kezdetben úgy tudta, hogy a NAV is megjelent a helyszínen, ezt azonban Dank Magdolna főigazgató később telefonon cáfolta.

Egy beszerzés jogi hátterét vizsgálja az NNI az Országos Onkológiai Intézetben (Forrás: Google)

Egy eszközbeszerzést vizsgál az NNI

Az Országos Onkológiai Intézet a megkeresésre közölte, hogy gazdasági területet érintő eljárás zajlik az intézményben.

Az intézetben jelenleg, gazdasági területet érintő, egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik”

– írták. A folyamatban lévő eljárásra hivatkozva további részleteket nem közöltek.

Az üggyel kapcsolatban egyelőre az alábbiak ismertek:

az NNI nyomozói kedden délelőtt vonultak ki az intézethez;

a vizsgálat a gazdasági területet érinti;

egy eszközbeszerzés jogi hátterét ellenőrzik;

a főigazgató szerint a NAV nem volt jelen a helyszínen;

az eljárás részleteiről egyelőre nem adtak tájékoztatást.

A Telex kérdéseket küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is, de a cikk megjelenéséig nem érkezett érdemi válasz.