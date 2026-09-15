Kedden délelőtt házkutatást tartottak az Országos Onkológiai Intézetben, ahová a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói vonultak ki. A portál kezdetben úgy tudta, hogy a NAV is megjelent a helyszínen, ezt azonban Dank Magdolna főigazgató később telefonon cáfolta.
Egy eszközbeszerzést vizsgál az NNI
Az Országos Onkológiai Intézet a megkeresésre közölte, hogy gazdasági területet érintő eljárás zajlik az intézményben.
Az intézetben jelenleg, gazdasági területet érintő, egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik”
– írták. A folyamatban lévő eljárásra hivatkozva további részleteket nem közöltek.
Az üggyel kapcsolatban egyelőre az alábbiak ismertek:
- az NNI nyomozói kedden délelőtt vonultak ki az intézethez;
- a vizsgálat a gazdasági területet érinti;
- egy eszközbeszerzés jogi hátterét ellenőrzik;
- a főigazgató szerint a NAV nem volt jelen a helyszínen;
- az eljárás részleteiről egyelőre nem adtak tájékoztatást.
A Telex kérdéseket küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is, de a cikk megjelenéséig nem érkezett érdemi válasz.
Augusztusban már vizsgálat indult az intézetben
Az Országos Onkológiai Intézetben augusztusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is vizsgálatot rendelt el, miután bejelentés érkezett az Egészségügyi Minisztériumhoz.
A tárcavezető akkori közlése szerint az ellenőrzést az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végezte. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében nem ismertette a bejelentés részleteit, a hozzászólások között azonban megosztott egy cikket az intézet állami és magánellátásban egyaránt dolgozó orvosainak gyakorlatáról.
Az Elitmed.hu korábban arról írt, hogy egyes betegek az állami és a magánegészségügyi ellátás között mozogva akár több millió forintot is fizethettek a kezelésekért.
A lap szerint az állítólagos szabálytalanságok ügyében az intézet orvosigazgatójának, valamint Dank Magdolna főigazgatónak az érintettsége is felmerülhetett. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a keddi házkutatás, az eszközbeszerzés vizsgálata és az augusztusban elrendelt ellenőrzés között van-e közvetlen összefüggés.