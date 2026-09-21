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Tizenhárom ponton sértheti az Alaptörvényt az NVVH-törvény

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A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója az Alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény miatt. Az NVVH létrehozásáról szóló jogszabályt 46 oldalas indítványban támadták meg, szerintük a törvény 13 alaptörvényi rendelkezést sért.
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A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója 46 oldalas indítványban támadta meg az Alkotmánybíróságon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényt – írja az Index. Az ellenzéki képviselők szerint a jogszabály többek között a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz és a jogorvoslathoz való jogot is sérti.

A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója 46 oldalas indítványban támadta meg az Alkotmánybíróságon az NVVH-ról szóló törvényt Fotó: Polyák Attila - Origo
A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója 46 oldalas indítványban támadta meg az Alkotmánybíróságon az NVVH-ról szóló törvényt (Fotó: Polyák Attila)

Az NVVH jogkörei miatt emeltek kifogást

Az NVVH-t az Országgyűlés által elfogadott törvény hozta létre. A jogszabály szerint a szervezet feladata a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodással összefüggő ügyek feltárása, valamint a közvagyon köréből jogellenesen kikerült vagyon felkutatása, azonosítása, biztosítása és visszaszerzése. A hivatal többek között

  • közbeszerzéseket,
  • támogatásokat,
  • koncessziókat,
  • állami és
  • önkormányzati vagyont, valamint
  • pénzmozgásokat és
  • tulajdonosi láncokat

is vizsgálhat.

Az Alaptörvény augusztusi módosítása külön alkotmányos helyet biztosított az intézménynek. Eszerint az NVVH független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként

közvádlóként is felléphet, valamint a törvényben meghatározottak szerint nyomozással összefüggő jogokat gyakorolhat és közvádat képviselhet.

A Fidesz és a KDNP ugyanakkor vitatja a hivatalra ruházott jogkörök alkotmányosságát. A frakció szerint az NVVH felett nincs megfelelő bírói kontroll, és kifogásolták többek között a nyomozással, a lehallgatással, a kényszerítő eszközökkel és a fedett nyomozással kapcsolatos jogosítványokat. Ezeket a kifogásokat a Fidesz az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában is az alkotmányossági aggályok között sorolta fel.

A frakció új ÁVH-nak nevezi a hivatalt, és szerintük az NVVH jogkörei

összeegyeztethetetlenek a jogállamiság követelményeivel.

Ezek a Fidesz és a KDNP politikai érvei, amelyeket az Alkotmánybíróságnak benyújtott indítványban jogi szempontokkal támasztanak alá.

Az NVVH-ról szóló törvény 13 alaptörvényi rendelkezést sérthet

A 46 oldalas indítványban a képviselők az NVVH-ról szóló törvény több rendelkezését vitatják. Álláspontjuk szerint a jogszabály összesen 13 alaptörvényi rendelkezéssel ellentétes.

A kifogásolt rendelkezések között szerepel:

  • B) cikk (1): Magyarország független, demokratikus jogállam,
  • C) cikk (1): a hatalom megosztásának elve,
  • I. cikk (3): az alapvető jogok korlátozásának feltételei,
  • VI. cikk (1): a magán- és családi élet, az otthon, a kapcsolattartás és a jó hírnév védelme,
  • XII. cikk (1): a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának joga,
  • XIII. cikk (1): a tulajdonhoz való jog,
  • XV. cikk (1): a törvény előtti egyenlőség,
  • XV. cikk (2): a hátrányos megkülönböztetés tilalma,
  • XV. cikk (4): az esélyegyenlőség előmozdításának követelménye,
  • XV. cikk (5): egyes kiemelt csoportok állami védelme,
  • XXIV. cikk (1): a tisztességes és részrehajlás nélküli hatósági ügyintézéshez való jog,
  • XXVIII. cikk (1): a tisztességes bírósági tárgyaláshoz és a pártatlan bíróhoz való jog,
  • XXVIII. cikk (7): a jogorvoslathoz való jog.

A képviselők elsődlegesen azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a törvény közjogi érvénytelenségét, illetve az Alaptörvénybe ütköző rendelkezéseket semmisítse meg.

Már az elnök megválasztása előtt az Alkotmánybírósághoz fordultak

A Fidesz-frakció már augusztus 27-én benyújtotta az indítványt az Alkotmánybírósághoz, egy nappal azelőtt, hogy az Országgyűlés megválasztotta az NVVH elnökét.

Augusztus 28-án Unger Anna lett a hivatal elnöke, a nyomozati elnökhelyettesi posztra pedig Tasnády Katalint választották meg.

Az új hivatal alkotmányos alapját az Alaptörvény tizenhetedik módosítása teremtette meg. A módosítás kimondja, hogy az NVVH a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen kezelt vagy felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik, és rögzíti többek között a hivatal nyomozással kapcsolatos jogosultságait, illetve közvádlói szerepét.

Az Alkotmánybíróság feladata lesz annak eldöntése, hogy a megtámadott törvényi rendelkezések összhangban vannak-e az Alaptörvénnyel. Az eljárás eredményétől függően az alkotmánybírák dönthetnek a kifogásolt szabályok sorsáról.

 

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