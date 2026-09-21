Tizenhárom ponton sértheti az Alaptörvényt az NVVH-törvény

A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója 46 oldalas indítványban támadta meg az Alkotmánybíróságon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényt – írja az Index. Az ellenzéki képviselők szerint a jogszabály többek között a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz és a jogorvoslathoz való jogot is sérti.

A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója 46 oldalas indítványban támadta meg az Alkotmánybíróságon az NVVH-ról szóló törvényt (Fotó: Polyák Attila)

Az NVVH jogkörei miatt emeltek kifogást

Az NVVH-t az Országgyűlés által elfogadott törvény hozta létre. A jogszabály szerint a szervezet feladata a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodással összefüggő ügyek feltárása, valamint a közvagyon köréből jogellenesen kikerült vagyon felkutatása, azonosítása, biztosítása és visszaszerzése. A hivatal többek között

közbeszerzéseket,

támogatásokat,

koncessziókat,

állami és

önkormányzati vagyont, valamint

pénzmozgásokat és

tulajdonosi láncokat

is vizsgálhat.

Az Alaptörvény augusztusi módosítása külön alkotmányos helyet biztosított az intézménynek. Eszerint az NVVH független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként

közvádlóként is felléphet, valamint a törvényben meghatározottak szerint nyomozással összefüggő jogokat gyakorolhat és közvádat képviselhet.

A Fidesz és a KDNP ugyanakkor vitatja a hivatalra ruházott jogkörök alkotmányosságát. A frakció szerint az NVVH felett nincs megfelelő bírói kontroll, és kifogásolták többek között a nyomozással, a lehallgatással, a kényszerítő eszközökkel és a fedett nyomozással kapcsolatos jogosítványokat. Ezeket a kifogásokat a Fidesz az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában is az alkotmányossági aggályok között sorolta fel.

A frakció új ÁVH-nak nevezi a hivatalt, és szerintük az NVVH jogkörei

összeegyeztethetetlenek a jogállamiság követelményeivel.

Ezek a Fidesz és a KDNP politikai érvei, amelyeket az Alkotmánybíróságnak benyújtott indítványban jogi szempontokkal támasztanak alá.

Az NVVH-ról szóló törvény 13 alaptörvényi rendelkezést sérthet

A 46 oldalas indítványban a képviselők az NVVH-ról szóló törvény több rendelkezését vitatják. Álláspontjuk szerint a jogszabály összesen 13 alaptörvényi rendelkezéssel ellentétes.