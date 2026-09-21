Tizenhárom ponton sértheti az Alaptörvényt az NVVH-törvény

A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója 46 oldalas indítványban támadta meg az Alkotmánybíróságon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényt – írja az Index. Az ellenzéki képviselők szerint a jogszabály többek között a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz és a jogorvoslathoz való jogot is sérti.
Az NVVH jogkörei miatt emeltek kifogást
Az NVVH-t az Országgyűlés által elfogadott törvény hozta létre. A jogszabály szerint a szervezet feladata a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodással összefüggő ügyek feltárása, valamint a közvagyon köréből jogellenesen kikerült vagyon felkutatása, azonosítása, biztosítása és visszaszerzése. A hivatal többek között
- közbeszerzéseket,
- támogatásokat,
- koncessziókat,
- állami és
- önkormányzati vagyont, valamint
- pénzmozgásokat és
- tulajdonosi láncokat
is vizsgálhat.
Az Alaptörvény augusztusi módosítása külön alkotmányos helyet biztosított az intézménynek. Eszerint az NVVH független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként
közvádlóként is felléphet, valamint a törvényben meghatározottak szerint nyomozással összefüggő jogokat gyakorolhat és közvádat képviselhet.
A Fidesz és a KDNP ugyanakkor vitatja a hivatalra ruházott jogkörök alkotmányosságát. A frakció szerint az NVVH felett nincs megfelelő bírói kontroll, és kifogásolták többek között a nyomozással, a lehallgatással, a kényszerítő eszközökkel és a fedett nyomozással kapcsolatos jogosítványokat. Ezeket a kifogásokat a Fidesz az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában is az alkotmányossági aggályok között sorolta fel.
A frakció új ÁVH-nak nevezi a hivatalt, és szerintük az NVVH jogkörei
összeegyeztethetetlenek a jogállamiság követelményeivel.
Ezek a Fidesz és a KDNP politikai érvei, amelyeket az Alkotmánybíróságnak benyújtott indítványban jogi szempontokkal támasztanak alá.
Az NVVH-ról szóló törvény 13 alaptörvényi rendelkezést sérthet
A 46 oldalas indítványban a képviselők az NVVH-ról szóló törvény több rendelkezését vitatják. Álláspontjuk szerint a jogszabály összesen 13 alaptörvényi rendelkezéssel ellentétes.
A kifogásolt rendelkezések között szerepel:
- B) cikk (1): Magyarország független, demokratikus jogállam,
- C) cikk (1): a hatalom megosztásának elve,
- I. cikk (3): az alapvető jogok korlátozásának feltételei,
- VI. cikk (1): a magán- és családi élet, az otthon, a kapcsolattartás és a jó hírnév védelme,
- XII. cikk (1): a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának joga,
- XIII. cikk (1): a tulajdonhoz való jog,
- XV. cikk (1): a törvény előtti egyenlőség,
- XV. cikk (2): a hátrányos megkülönböztetés tilalma,
- XV. cikk (4): az esélyegyenlőség előmozdításának követelménye,
- XV. cikk (5): egyes kiemelt csoportok állami védelme,
- XXIV. cikk (1): a tisztességes és részrehajlás nélküli hatósági ügyintézéshez való jog,
- XXVIII. cikk (1): a tisztességes bírósági tárgyaláshoz és a pártatlan bíróhoz való jog,
- XXVIII. cikk (7): a jogorvoslathoz való jog.
A képviselők elsődlegesen azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a törvény közjogi érvénytelenségét, illetve az Alaptörvénybe ütköző rendelkezéseket semmisítse meg.
Már az elnök megválasztása előtt az Alkotmánybírósághoz fordultak
A Fidesz-frakció már augusztus 27-én benyújtotta az indítványt az Alkotmánybírósághoz, egy nappal azelőtt, hogy az Országgyűlés megválasztotta az NVVH elnökét.
Augusztus 28-án Unger Anna lett a hivatal elnöke, a nyomozati elnökhelyettesi posztra pedig Tasnády Katalint választották meg.
Az új hivatal alkotmányos alapját az Alaptörvény tizenhetedik módosítása teremtette meg. A módosítás kimondja, hogy az NVVH a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen kezelt vagy felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik, és rögzíti többek között a hivatal nyomozással kapcsolatos jogosultságait, illetve közvádlói szerepét.
Az Alkotmánybíróság feladata lesz annak eldöntése, hogy a megtámadott törvényi rendelkezések összhangban vannak-e az Alaptörvénnyel. Az eljárás eredményétől függően az alkotmánybírák dönthetnek a kifogásolt szabályok sorsáról.