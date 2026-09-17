Nem tolonganak a jelentkezők az új ÁVH-nál, eddig mindössze öt rendőr vállalná a munkát

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz (NVVH) mindössze öt nyomozó jelentkezett Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő szerint. A politikus közösségi oldalán azt írta, rendőrségi források alapján olyan kevés az önként jelentkező, hogy felmerülhet a BRFK nyomozóinak összehívása, illetve egyes rendőrök átvezénylése is. A politikus a jelentkezők hiányát büszkeségként, a hivatal működési elvét és a kormány lépéseit az ügyben szégyenként értékelte.

Unger Anna, az NVVH elnöke (Fotó: Facebook/Mandula Viktor)

Az NVVH feltöltése újabb kérdéseket vet fel

Szűcs Gábor szerint különösen beszédes, hogy a rendőrök közül csak néhányan vállalnák az új szervezetnél végzett munkát. A képviselő bejegyzésében azt írta:

nagy büszkeség, hogy olyan rendőreink vannak, akik nem hajlandóak részt venni a kormánypárt erőszakszervezetében, egy új ÁVH-ban, amely politikai megrendelésre teszi tönkre a Tisza ellenfeleit gazdasági és/vagy jogi úton, hallgat le és kötelez besúgásra embereket!”

A politikus szerint ugyanis ha önkéntes jelentkezőből nem lesz elegendő, akkor más megoldást kell találni az állomány feltöltésére. Bejegyzése alapján ennek része lehet a BRFK valamennyi nyomozójának összehívása, majd akár egyes rendőrök átvezénylése is. Szűcs Gábor azt állítja, hogy az új hivatal működése azért is aggályos, mert politikai célokra használhatják fel a rendvédelmi szerveket. A képviselő úgy véli, hogy a szervezet a Tisza politikai ellenfeleivel szemben gazdasági és jogi eszközöket is alkalmazhatna.

Azt is felvetette, hogy amennyiben valóban rendőröket vezényelnek át az NVVH-hoz, az szerinte azt jelezheti, hogy a kormány politikai célokra kívánja felhasználni a rendvédelmi állományt.

A mostani állítás ugyanakkor eltér attól, amit korábban az NVVH vezetése közölt az új hivatal állományáról.

Unger Anna, a szervezet elnöke szeptember elején arról beszélt, hogy már mintegy egy tucat ügyész és nyomozó elfogadta az állásajánlatot.

Unger akkor azt is elmondta, hogy az NVVH teljes állományának közel fele, mintegy hetven ember a nyomozati elnökhelyettes irányítása alatt dolgozik majd. A hivatal vezetője szerint ezt a létszámot ugyan nem azonnal, de viszonylag hamar fel lehet tölteni.