A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesi posztjára szóló pályázati felhívás ismételt kiírásáról döntött szerdai ülésén az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. Hantosi István (Tisza), a bizottság elnöke felidézte: az Országgyűlés augusztus 28-án a testület javaslatára megválasztotta az NVVH elnökét és nyomozati elnökhelyettesét. A bizottság azonban az eljárás részeként úgy döntött, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes tisztségére vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot fog kiírni. Kitért Hantosi István arra is, hogy az NVVH előző vezetői pályázataival kapcsolatban félreértések alakultak ki.

Újra kiírják az NVVH három elnökhelyettesi pályázatát / Fotó: Facebook/Mandula Viktor

Újra kiírják az NVVH három elnökhelyettesi pályázatát

Hangsúlyozta, hogy a vezetők kiválasztásánál a bizottság objektív, a pályázatok tartalmát, felépítését értékelő pontrendszert nem alkalmazott. Pontozásra egy referenciális véleménynyilvánítás formájában került sor, melynek során minden bizottsági tag 1, 2 vagy 3 ponttal jelölhette meg, mely pályázókat szeretné személyes meghallgatásra behívni; ennek alapján alakult ki a Ligeti Miklós, Unger Anna és Jancsics Dávid hármas lista.

Ezen felül a frakcióknak lehetőségük volt további egy jelölt meghallgatását javasolni, így került sor a preferenciális véleménynyilvánítás során negyedik helyen rangsorolt Sárvári Nicholas meghallgatására is - idézte fel.

Apáti István (Mi Hazánk) újragondolásra javasolta az NVVH elnökhelyetteseinek a jelenlegi jogszabályban szereplő újraválasztási tilalmát, felvetette továbbá, hogy a pontozásnál kiemelten vegyék figyelembe az alsóbb szinteken szerzett szakmai tapasztalatot.

Melléthei-Barna Márton (Tisza) ezzel szemben amellett érvelt, hogy az újraválasztás lehetősége "a politikának való megfelelésre" ösztönözhetné az NVVH vezetőit, egyetértett azonban a szakmai tapasztalatok figyelembevételének fontosságával.

Apáti István kérdésére Hantosi István elmondta, az új kiírás mindössze két pontban változott. A két ügyészi elnökhelyettesi pozíció kapcsán az előző kiírásban félreértésre adott okot az a kitétel, hogy beosztott ügyészként fogják ellátni a feladataikat, ezért az új kiírásból kikerült a beosztott szó, pontosították továbbá, hogy milyen típusú erkölcsi bizonyítványt kell benyújtaniuk a pályázóknak - közölte.

A bizottság tagjai egyhangúlag megszavazták, hogy a pályázatot az új szempontrendszer szerint írják ki. A pályázati kiírásokat még szerdán közzéteszik a bizottság honlapján - írja az MTI.



