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Megkezdte a munkát a Vagyonvisszaszerzési Hivatal – kiderült milyen ügyekkel kezdenek

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Megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NVVH hétfőn bejelentette első négy korrupciós ügyét, amelyek között önkormányzati és állami kiadásokat érintő vizsgálatok is vannak.
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nvvhkorrupciós ügyvagyonvisszaszerzési hivatal

Megnevezte első négy ügyét a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NVVH hétfő reggel közölte, mely eljárásokat vonta saját hatáskörébe, és erről a Központi Nyomozó Főügyészséget, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét is tájékoztatta.

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Unger Anna, az NVVH vezetője már szeptember 18-án jelezte, hogy tíz napon belül nyilvánosságra hozzák azt a négy ügyet, amelyet más hatóságoktól kérnek át Fotó: Hatlaczki Balazs

Ezt a négy korrupciós ügyet vette át az NVVH

A hivatal elsőként egy olyan ügyet vizsgál, amelyben politikai kapcsolatok felhasználásával segíthettek munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésében.

Az NVVH emellett átvett egy önkormányzati korrupciós ügyet is, amely parkfenntartási és közétkeztetési kiadásokat érint. A harmadik eljárás egy állami tulajdonú vállalathoz és állami beruházásokhoz kapcsolódik.

 A negyedik ügyben egy állami intézmény propaganda- és rendezvénykiadásait vizsgálják, amelyek a hivatal közleménye szerint indokolatlannak tűnhetnek.

Így választotta ki első ügyeit a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Unger Anna, az NVVH vezetője már szeptember 18-án jelezte, hogy tíz napon belül nyilvánosságra hozzák azt a négy ügyet, amelyet más hatóságoktól kérnek át. A hivatal olyan eljárásokat vehet saját hatáskörébe, amelyekben korábban már legalább egy feljelentés történt. Arról, hogy ezek közül mely ügyekkel foglalkozzon az NVVH, Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes dönt.

Tizenhárom ponton sértheti az Alaptörvényt az NVVH-törvény

A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója az Alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény miatt. Az NVVH létrehozásáról szóló jogszabályt 46 oldalas indítványban támadták meg, szerintük a törvény 13 alaptörvényi rendelkezést sért.

 

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