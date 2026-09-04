Újabb rossz hír érkezett a nyugdíjasoknak: eltűnt a nekik szánt 24,3 milliárd forint

Újabb jelentős tétel tűnt el a Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott módosított költségvetésből. A Világgazdaság beszámolója szerint az eredeti dokumentumban még 24,3 milliárd forintos céltartalék szerepelt a nyugdíjprémium kifizetésére, az új változatban azonban ennek már nyoma sincs. Mindez azt jelenti, hogy a magyar idősek idén ősszel biztosan nem számíthatnak erre a pluszpénzre.
A növekedési várakozásokkal együtt a nyugdíjprémium is elolvadt
A 2026-os eredeti költségvetés még 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, ezért szerepelhetett benne a nyugdíjprémiumra elkülönített összeg. A juttatás ugyanis csak akkor jár, ha a várható GDP-növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, és a költségvetési feltételek is teljesülnek.
A jelenlegi előrejelzések alapján azonban a magyar gazdaság teljesítménye messze elmaradhat az eredeti várakozástól.
Az elemzői prognózisok körülbelül 1,8 százalékos GDP-növekedést jeleznek 2026-ra, míg a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi inflációs jelentésében 2 százalékos bővüléssel számolt. Mindkét érték jelentősen alatta marad a prémiumhoz szükséges 3,5 százalékos küszöbnek.
A nyugdíjprémium kiszámításánál a jogosult havi nyugdíjának egynegyedét veszik figyelembe, legfeljebb azonban 20 ezer forintot. Ezt az összeget kell megszorozni a várható gazdasági növekedés és a 3,5 százalékos küszöb különbségével, a szorzó azonban legfeljebb négy lehet.
Egy havi 120 ezer forintos nyugdíj esetében például a számítás alapja a 20 ezer forintos plafon lenne. Ötszázalékos gazdasági növekedés mellett ez 30 ezer forintos prémiumot jelentene, amelyet novemberben fizetnének ki. Erre azonban idén a gazdasági adatok alapján nincs lehetőség.
Az idősek 2022 óta egyetlen évben sem kaptak nyugdíjprémiumot, miután a gazdasági növekedés rendre elmaradt az előírt szinttől. A GDP:
- 2023-ban 0,8 százalékkal csökkent;
- 2024-ben 0,7 százalékkal nőtt;
- 2025-ben az előzetes adat szerint 0,4 százalékkal bővült;
- 2026-ra az elemzők körülbelül 1,8, az MNB pedig 2 százalékos növekedést vár.
A nyugdíj csak a kezdet
Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a nyugdíjprémium eltűnése nem az egyetlen olyan változás, amely a módosított költségvetésben megjelent. Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások előtt tett több kormányzati vállalás sem kapta meg a megvalósításához szükséges fedezetet.
Ehhez a listához társul, hogy egyelőre az sem szerepel a biztosan megvalósuló őszi intézkedések között, hogy kapnak-e az idősek élelmiszer-utalványt, illetve mikor vezetheti be a kormány a korábban megígért Nyugdíjas SZÉP-kártyát.
Palóc André szerint a költségvetési módosítás nem a választások előtt tett vállalások teljesítését, hanem azok sorozatos visszavonását mutatja.
Több adósság, megszegett szavak – ez a be nem tartott ígéretek költségvetése!”
– fogalmazott a képviselő.