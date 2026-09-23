Nyitrai Zsolt az Origónak: Csak hitegették Magyar Péterék a nyugdíjasokat

Magyar Péter tavasszal még arról beszélt, hogy a nyugdíjasok 2026 utolsó negyedévében megkaphatják a számukra ígért támogatást. A nyugdíjas SZÉP-kártya ígéretéből azonban eddig nem lett semmi, a miniszterelnök legutóbb már csak azt közölte, hogy a bevezetéséről a 2027-es költségvetésben születhet döntés. Nyitrai Zsolt szerint ebben a helyzetben érdemes felidézni Orbán Viktor korábbi mondatát:
A nyugdíjasok minden forintot számon tartanak, tehát velük pontosan kell elszámolni.”
Orbán Viktor főtanácsadója ezt nevezte a legfontosabb tanácsának az új kormány számára. Mint mondta, a Tisza a választások előtt még konkrét összegekről és határidőkről beszélt, az idősek azonban a mai napig nem kapták meg a támogatást.
Egyre maradnak el a Tisza kampányígéretei. Ideje lenne a facebookozás helyett érdemi segítséget adni a különböző társadalmi csoportoknak, így a nyugdíjasoknak is”
– fogalmazott Nyitrai Zsolt.
Sem nyugdíjas SZÉP-kártya, sem nyugdíjprémium
A főtanácsadó szerint a Fidesz-kormányok időspolitikájának alapelve az volt, hogy megvédjék az idősek juttatásait. Ennek gyakorlati tartalmát az adta, hogy a nyugdíjasok számára vállalt intézkedéseket törvényekkel és költségvetési döntésekkel garantálták, vállalásaikhoz pedig a 16 évnyi kormányzás alatt következetesen tartották magukat. Nyitrai rámutatott:
Nagy különbség alakult ki a Tisza kampányban tett ígéretei és a valóság között. A nyugdíjas SZÉP-kártyát úgy mutatták be, mint amely érdemi segítséget jelent majd az időseknek, tavasszal pedig még az idei bevezetés lehetőségéről beszéltek.”
Orbán Viktor főtanácsadója szerint a Tisza eddigi időspolitikájáról sokat elárul, hogy a nyugdíjasok idén sem SZÉP-kártyás támogatást, sem nyugdíjprémiumot nem kapnak. Magyar Péter a SZÉP-kártyás támogatás elhalasztását a költségvetés helyzetével indokolta. Nyitrai Zsolt szerint ez azért sem elfogadható magyarázat, mert amikor a Tisza átvette a kormányzást, a költségvetés már tartalmazta a korábbi kabinet legfontosabb időspolitikai vállalásainak fedezetét. Ezek közé sorolta:
- a 13. havi nyugdíjat;
- a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését;
- a Gondosóra programot;
- a Nők40 programot.
A főtanácsadó szerint nem a nyugdíjas SZÉP-kártya az egyetlen terület, amelyen szembekerült egymással a kampányígéret és a kormányzati valóság.
Azt ígérték, hogy adót csökkentenek, és kormányra kerülésük esetén 480 forint lesz a benzin. Ehhez képest kivezették a benzinárstopot, az üzemanyag pedig rekorddrágává vált. Ez is jól mutatja, hogy minden területen felelőtlenül ígértek”
– jelentette ki Nyitrai Zsolt.
„A Tisza-kormánynak nincsenek érdemi döntései, csak posztjai”
Nyitrai Zsolt korábban a Gondosóra programmal is foglalkozott. A korábbi és a jelenlegi kormány időspolitikája közötti legnagyobb különbséget abban látja, hogy míg az Orbán-kormányok konkrét intézkedéseket vezettek be, addig a Tisza részéről egyelőre leginkább kommunikációt tapasztalni.
A Tisza-kormánynak nincsenek érdemi döntései, csak posztjai. Sok ígéretet látunk, de érdemi segítséget vagy hasznos döntést még nem”
– fogalmazott a főtanácsadó, aki szerint a Tisza a Gondosóra programot is folyamatosan támadja és akadályozza, miközben az már az idősek széles körének nyújt biztonságot. Hangsúlyozta:
A Gondosóra programot is csak támadják és gáncsolják, pedig már egymillió idős embernél ott van, és eddig több mint 80 ezer életet mentett meg”
Rámutatott, hogy az idősek számára különösen fontos a kiszámíthatóság, ezért nem bizonytalan ígéretekre, hanem egyértelmű, költségvetéssel alátámasztott döntésekre lenne szükség.
Szerinte Brüsszel valamiért nem tiszteli az időseket, és sokszor csak számokat lát az emberek helyett. Ez azért is jelent problémát, mert a Tisza erősen kötődik Brüsszelhez, és számos esetben onnan kapja a politikai direktívákat.
A főtanácsadó abban bízik, hogy folytatódik a 14. havi nyugdíj bevezetése, a Tisza-kormány pedig nem csorbítja sem a 13. havi nyugdíjat, sem a Nők40 programot.
Mi továbbra is kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért, és mindent megteszünk azért, hogy megvédjük a juttatásaikat”
– zárta gondolatait Nyitrai Zsolt.