Nyitrai Zsolt az Origónak: Csak hitegették Magyar Péterék a nyugdíjasokat

Magyar Péter tavasszal még arról beszélt, hogy a nyugdíjasok 2026 utolsó negyedévében megkaphatják a számukra ígért támogatást. A nyugdíjas SZÉP-kártya ígéretéből azonban eddig nem lett semmi, a miniszterelnök legutóbb már csak azt közölte, hogy a bevezetéséről a 2027-es költségvetésben születhet döntés. Nyitrai Zsolt szerint ebben a helyzetben érdemes felidézni Orbán Viktor korábbi mondatát:

Nyitrai Zsolt szerint a szépkorúak sem nyugdíjas SZÉP-kártyát, sem nyugdíjprémiumot nem kapnak a Tisza-kormánytól (Forrás: Facebook/Nyitrai Zsolt)

A nyugdíjasok minden forintot számon tartanak, tehát velük pontosan kell elszámolni.”

Orbán Viktor főtanácsadója ezt nevezte a legfontosabb tanácsának az új kormány számára. Mint mondta, a Tisza a választások előtt még konkrét összegekről és határidőkről beszélt, az idősek azonban a mai napig nem kapták meg a támogatást.

Egyre maradnak el a Tisza kampányígéretei. Ideje lenne a facebookozás helyett érdemi segítséget adni a különböző társadalmi csoportoknak, így a nyugdíjasoknak is”

– fogalmazott Nyitrai Zsolt.