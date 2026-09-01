A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tavaly nyári, több mint 200 millió forintos beszerzése miatt zajlik nyomozás, több helyszínen kutatások zajlottak – közölte a rendőrség honlapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). Mint írták, a szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján indult júniusban büntetőeljárás a KR NNI-nél az úgynevezett nyuszimotorok ügyében. Az adatok szerint a KIM tavaly júliusban közel 240 millió forint forint értékben adott megrendelést egy cégnek játék kismotorok gyártására, raktározására.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tavaly nyári, több mint 200 millió forintos nyuszimotor beszerzése zajlik nyomozás, több helyszínen kutatások zajlottak (Forrás: police.hu)

Háromszoros áron adták a nyuszimotorokat?

A minisztérium, illetve egy két cégből álló konzorcium között 2024 decemberében megtörtént a megrendelés a vállalkozási keretszerződés terhére „Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2025” címmel.

A feljelentés szerint háromszoros túlárazás történt, ugyanis a megrendelésben rögzített összesen 12 ezer darab kis és nagy gyermekmotort 14 940 illetve 16 470 forintos egységáron értékesítették a minisztériumnak, holott kiskereskedelmi forgalomban jóval alacsonyabb, mintegy 5–6000 forintos egységáron megvásárolhatók lettek volna.

A KR NNI szeptember elsején több helyszínen, többségében Budapesten hajtott végre kutatásokat az ügyben érintett cégeknél. A bizonyítékok beszerzése érdekében a nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek.