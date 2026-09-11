Tovább dagad az óbudai korrupciós ügy: már 47 embert gyanúsítanak

Az összehangolt akció előkészítésében és végrehajtásában a nyomozó ügyészek mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vettek. Az óbudai korrupciós ügyben eddig összesen 47 személyt hallgattak ki gyanúsítottként – közölte az ügyészség.
Újabb gazdasági szereplők az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjai között
Az ügyészség szerint a most kihallgatott személyek vesztegetési pénzeket fizető gazdasági szereplők, illetve közvetítők. A megalapozott gyanú szerint abban működtek közre, hogy hivatalos személyek önkormányzati megbízásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódóan korrupciós pénzekhez jussanak.
Az új gyanúsítottak többek között önkormányzati megbízások elnyeréséért vagy más szerződések megkötéséért adhattak pénzt. A közvetítők a feltételezett korrupciós ügyletek lebonyolítását segíthették. A főügyészség hivatali vesztegetés, bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, illetve közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás megalapozott gyanúját közölte az érintettekkel.
A 14 új gyanúsított egyike sem közszereplő, ezért az ügyészség további adatokat nem közölt róluk. Valamennyien szabadlábon védekeznek. Az ügy korábbi gyanúsítottjai közül ugyanakkor heten továbbra is letartóztatásban vannak.
Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között vesztegetett meg önkormányzati vezetőket és politikai tisztséget betöltő személyeket. A gyanú szerint az ügyletek önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon is átíveltek.
A vesztegetési céllal kifizetett összeg az ügyészség szerint meghaladja a kétmilliárd forintot.
A korábbi közlemény arról is beszámolt, hogy a vállalkozó kezdetben Puskás Péter III. kerületi alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt. Az ügyészség szerint ezen 70–30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. A Telex júliusi beszámolója szerint Czeglédy részletes beismerő vallomást tett az ügyben.
Június elején nyolc embert vettek őrizetbe, köztük Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Puskás Pétert. Az érintettek között volt Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus, valamint két vállalkozó is.
Puskás Péter személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedését később megszüntették. A friss ügyészségi közlemény a jelenleg letartóztatásban lévő hét személyt nem nevezi meg.
Bús Balázst meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben
Olyan korrupciós rendszer működött a III. kerületben, amelynek révén a gyanúsítottak rendszeres bevételre tettek szert az ügyészség szerint. Bús Balázs volt polgármestert hivatali visszaéléssel gyanúsították meg.