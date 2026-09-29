Megszüntették a letartóztatás az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjainak, de nyomkövetőt kapnak

A budai parkfenntartási korrupciós ügy gyanúsítottjainak megszüntették a letartóztatását, azonban így is bűnügyi felügyelet alá kerülnek, nyomkövetőt kapnak és nem hagyhatják el a kijelölt ingatlanjaikat – közölte a Fővárosi Törvényszék. A bíróság továbbra is fenntartja, hogy a szökés, a bizonyítás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjainál, azonban letartóztatás további meghosszabbítását ennek ellenére már nem tartotta indokoltnak.

Megszüntették a letartóztatását az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjainak, de továbbra is megfigyelés alatt lesznek Fotó: Wikipedia

A letartóztatás megszüntetését és a bűnügyi felügyelet elrendelését a Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta. A védők ennél enyhébb kényszerintézkedést kértek, vagy azt, hogy a bíróság egyáltalán ne rendeljen el ilyet.

Azonban a bíróság úgy látta, hogy a gyanúsítottaknál továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye.

Az ügyészi és a védői indítványokkal egyetértve azonban a törvényszék arra jutott, hogy a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Ennek okaként a terheltek kedvező személyi körülményeit, a letartóztatásban töltött időt és a nyomozás előrehaladását nevezte meg. A bíróság szerint az eljárás céljai nyomkövető eszközzel ellenőrzött, ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelettel is elérhetők.

A végzés azonban nem végleges.

A gyanú szerint kétmilliárd forintnál is több kenőpénzről lehet szó az óbudai korrupciós ügyben

Emlékezetes, hogy az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között vesztegetett meg önkormányzati vezetőket és politikai tisztséget betöltő személyeket. A gyanú szerint az ügyletek önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon is átíveltek.

A vesztegetési céllal kifizetett összeg az ügyészség szerint meghaladja a kétmilliárd forintot.

A korábbi közlemény arról is beszámolt, hogy a vállalkozó kezdetben Puskás Péter III. kerületi alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt. Az ügyészség szerint ezen 70–30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. A Telex júliusi beszámolója szerint Czeglédy részletes beismerő vallomást tett az ügyben.