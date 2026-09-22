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Oktatási Hivatal

Vanó Renáta kerülhet az Oktatási Hivatal élére – három hét után távozott az elnökhelyettes

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Újabb változások történhetnek a magyar oktatás egyik legfontosabb háttérintézményében. Az Oktatási Hivatal élére Vanó Renáta eddigi felsőoktatási elnökhelyettes kerülhet.
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Oktatási HivatalelnökVanó Renáta

Vanó Renáta lehet az Oktatási Hivatal új elnöke – értesült a HVG. A lap információi szerint közben Balázsi Ildikó intézményfejlesztési elnökhelyettes is távozott, mindössze három héttel kinevezése után. 

Vanó Renáta, Brassói Sándor, Balázsi Ildikó, Oktatási Hivatal elnöke, felsőoktatás, oktatás, intézményfejlesztés, Lannert Judit, vezetőváltás Októbertől új elnök vezetheti az Oktatási Hivatalt
Októbertől új elnök vezetheti az Oktatási Hivatalt
Fotó: Pexels / Illusztráció

Vanó Renáta Brassói Sándort válthatja az Oktatási Hivatal élén. Brassói szeptember 8-án jelentette be, hogy október 1-jei hatállyal lemond elnöki tisztségéről.

Brassói 2020 óta vezette a hivatalt. Lemondásakor hangsúlyozta, hogy döntésének hátterében sem politikai, sem személyes konfliktus nem áll. Közlése szerint elsősorban emberi tényezők vezettek a távozásához: több mint negyven év közszolgálati munka után már nem tudta ugyanolyan energiával és teljes odaadással ellátni feladatait.

Három hét után távozott az Oktatási Hivatal elnökhelyettese

Nem Brassói Sándor az egyetlen távozó vezető. Balázsi Ildikó is lemondott az intézményfejlesztési elnökhelyettesi posztról, amelyet az Oktatási Hivatal szervezeti és működési szabályzatának augusztusi módosításával hoztak létre. A lap információi szerint a döntését személyes okokkal indokolta.

A HVG névtelen forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy az Oktatási Hivatalon belül rossz a hangulat, és egyes dolgozók elégedetlenek a szervezet működésével, valamint az új vezető személyével is.

 

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